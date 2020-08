Ankara'da 5,5 Milyonu Şaşırtan Olay! "Böyle İnsanlar Kalmış" Dedirtti... Duygulandıran Not

Ankara / Mamak / Kayaş Mahallesi'nde sabah erken saatlerde yol kenarına kurduğu açık kavun ve karpuz tezgahıyla geçimini sağlayan ve her gün düzenli olarak tezgahını açan Resul Çeker, bulduğu not karşısında duygu dolu anlar yaşayarak, "böyleleri kalmış" dedi. Geceleri güvenerek boş bıraktığı karpuz ve kavun tezgahına sabah gelen Çeker, bir not ile notla birlikte bırakılan 10 TL'yi görünce şok oldu.

Bırakılan notta "Kardeşim 1 tane kavun aldım, yoktun parasını buraya bırakıyorum. Hakkını helal et" ifadelerine yer verildi.

"Anasının Ak Sütü Gibi Helal Olsun"

10 yıldır kavun ve karpuz satışı yaptığını, sürekli de geceleri çalma olaylarının meydana geldiğini Çeker, 10 yıldır ilk kez bir kişinin böyle bir not bıraktığını ifade etti. Notu bırakan kişinin tezgaha gelerek çayını içmesini istediğini söyleyen karpuzcu, bu olay karşısında çok fazla duygulandığını, 10 TL değil sanki 10.000 TL bırakıldı gibi hissettiğini aktardı.

Çok mutlu olduğunu söyleyen Çeker, Allah bu tür insanların hepsinden razı olsun dedi. "O kadar gururlandım, tüylerim diken diken oldu ki bu parayı gördüğüm zaman..." diyerek açıklamalarına devam etti ve sanki şu tezgahtaki kavun ve karpuzun hepsini satmış gibi olduğunu söyledi.