ORSİAD: Enerji ithalatı kanayan yaramız, yeni keşiften çok umutluyuz

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Yönetim Kurulu adına bir açıklama yapan Başkan Levent Çamur, Karadeniz’den gelen 320 milyar metreküp doğalgaz keşfi haberinin, sanayi sektöründe büyük mutluluk yaşattığını bildirdi. Başkan Çamur; üretimin kalbi olan sanayi bölgelerinde enerjinin, en önemli gider kalemi olduğunu hatırlatarak, “Çünkü enerjide dışa bağımlı bir ülkeyiz. Rusya ve İran başta olmak üzere çeşitli ülkelerden enerji ithal ederken, kur şoklarından ve dışarıdan gelen müdahelelerden doğrudan olumsuz etkilenen, üretimde kesinti yaşayan bir sektörüz” dedi.



“Kesintisiz Üretim, Üretimde Artış”

Tüm dünya gibi pandeminin etkisini çok ağır hissettikleri bir dönemde böyle bir keşfin gerçekleşmesinin olağanüstü bir gelişme olduğunun altını çizen Başkan Levent Çamur, “Ülkemizin sahip olduğu enerji kaynaklarının üretime dönüşmesi, üretimin kesintisiz devamını sağlayacaktır. Kur şokları ve dışarıdan gelen müdaheleler nedeniyle üretimin kesintiye uğradığı dönemlerin, ekonomik büyümeye engel etkenlerin başında geldiğini hepimiz biliyoruz. Enerjide böyle bir keşfin gerçekleşmesi söz konusu müdahelelerin etkisini önemli oranda azaltacak, kesintisiz üretimin, üretimde artışın önünü açacak, milli ekonomiye pozitif yansıyacaktır. Üretimdeki bu gelişmelerin halkımızın refah seviyesine yansıması ise hiç kuşku yok ki arzuladığımız ölçüde olacaktır” şeklinde konuştu.

“Türkiye Tedarik Merkezi Olabilir”

Salgının neden olduğu belirsizliğin devam ettiğini, salgın sonrasında dünyanın eskisi gibi olamayacağını da söyleyen ORSİAD Başkanı Levent Çamur, şöyle devam etti: “Pandemi sonrası iş modelleri, üretim modelleri, tüketici davranışları, üretim merkezleri değişecektir. Çin bugüne kadar dünyanın üretim merkeziyken salgınla birlikte bu pozisyonunda çok ciddi sorunlar yaşıyor. İşte böyle bir süreçte gelen doğalgaz keşfi, Türkiye’nin üretim ve tedarikte Çin’in alternatifi olma eğilimini çok üst düzeyde güçlendirmiştir. Son yıllarda yerli üretimde yaşanan artış, teknolojideki gelişmeyle önemli mesafe kat eden Türkiye’nin daha hızlı ilerlemesi için belki de en büyük ihtiyacı enerji meselesiydi. İşte bu yeni keşifle birlikte Türkiye’nin bir sıçrama yapacağından kuşkumuz yok. Süreci iyi yönetmeyi başarabilirsek bu buluş, ülkemizin geleceği açısından bir dönüm noktası olacaktır diye düşünüyoruz. Bize bu milli sevinci, heyecanı yaşatan herkese teşekkür ediyor, yeni rezervin milletimize hayırlı olmasını diliyoruz.”