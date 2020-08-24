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24 Ağu 2020 - 20:20- Gündem G: 24 Ağu 2020 - 20:46

Ankara'da Koronavirüste 1. Seviye Kırmızı Alarm Verildi! Eğer Bunu Yaparsanız, Sonucu... Milyonlarca Vatandaşı İlgilendiriyor!

Ankara'da koronavirüs vakaları feci şekilde artmaya devam ediyor. Birkaç gün önce yapılan açıklamayla birlikte Ankara'nın da içerisinde yer aldığı bölgenin; koronavirüste 2.zirve bölgesi olduğu belirtilmişti. Bu noktada; Hayat Eve Sığar uygulaması verilerine göre, Ankara'da; hemen hemen her bölge kıpkırmızı; yani tamamıyla koronavirüsün yayıldığı alanlar olarak dikkat çekti. Eğer; halk bu şekilde tedbir ve uyarılara aldırış etmeden devam ederse; Ankara'yı çok kötü günler bekliyor.

Enver Yılmaz
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün düzenli olarak Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayılarını açıklarken; Hayat Eve Sığar isimli uygulamadan da şehir şehir koronavirüs yoğunlukları görülüyor. Ankara; Türkiye'de en hızlı şekilde vaka artışı yaşanan şehir olarak dikkat çekerken; söz konusu haritada ilçelerin durumunu görenler, vaka sayılarındaki yoğunluğu belirten "kırmızı" rengi, alarm ile özdeşleştirdi. Bu kapsamda, Ankara'da koronavirüste 1. seviye kırmızı alarm çalıyor diyebiliriz. Çünkü hemen hemen her ilçe koronavirüse teslim olmuş durumda.

Aşağıdaki görsellerde; Ankara ilçelerinin koronavirüste güncel durumunun ne olduğunu görebilirsiniz. Bu görsellere göre; A'dan Z'ye her ilçede koronavirüs son derce yayılmış durumda. 1 ay önceki görsellerle yapılan karşılaştırmada; hemen hemen her bölge yeşil ve sarıyken, bugün hemen hemen her bölgenin kırmızı olması korkuttu. İşte o bölgeler ve yoğunlukları: 

NOT: GÖRSELLER 24 AĞUSTOS 2020 TARİHİNE AİTTİR.

Ankara'da hemen hemen her bölge kırmızı rengiyle birlikte korkulu rüyayı getiriyor gibi duruyor. Bu noktada Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamaları da referans alınırsa; eğer maske kullanımı ve sosyal mesafeye önem verilirse, her ne kadar kırmızı olursa olsun koronavirüs yenilir. Fakat ihmaller sebebiyle, söz konusu virüsün artış hızı oldukça yükselmiş durumda. 

Özellikle Ankara şehir merkezi ve Sincan çevresi; oldukça yoğun bir şekilde sarılmış durumda. Bu noktada tam net bir şekilde vaka sayılarının kaç olduğu bilinmese de; her gün tablodaki renk değişimlerine dikkat edilirse, ne denli ciddi bir artış olduğu görülecektir. 

Ankara'da 1. seviye kırmızı alarm sözünün sebebi ise; söz konusu kırmızı bölgeler. Bu bölgelere bakıldığında, ne denli ciddi bir uyarı yapıldığını farketmek; her Ankaralının sorumluluğunda olan bir durum. Bu sebepten dolayı gerek toplu taşımada, gerek bireysel hayatta kesinlikle maske takmaya özen gösterip, sosyal mesafeye kesinlikle dikkat edilmesi gerekiyor. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 24 Ağustos 2020 tarihli yaptığı koronavirüs açıklamasına göz atılırsa; durumun ne kadar vahim olduğu daha da ortaya çıkıyor. Halkın refahiyeti her geçen gün düşmesi gerekirken daha da artarken, koronavirüs vaka sayısı da hızla artıyor. İşte güncel vakalar: 

Fahrettin Koca'nın açıkladığı koronavirüs tablosuna göre (24 Ağustos 2020) bugün toplam olarak 94.943 kişiye test yapıldı. 

Test yapılan bu kişilerden 1.443'ünün testi pozitif çıktı. Dün 1.200 civarında olan bu sayı birden bire 200 arttı. 

Yeni vakaların yanı sıra aynı zamanda bugünkü vefat sayısı 18, iyileşen sayısı ise 743 oldu. Bu durumda; Koronavirüs Türkiye'ye ilk girdiği andan itibaren toplam olarak 6.423.409 test yapıldığı belirtildi. 

Yapılan bu testler sonucunda 259.692 hastanın koronavirüs tanısıyla karşı karşıya kaldığı tabloda yer aldı. Aynı zamanda bugüne kadar 6.139 kişi koronavirüs sebebiyle hayata gözlerini yumdu. 

Hastalardaki zatürre oranı %7,4 oldu. Ağır hasta sayısı 796 iken, toplam iyileşen sayısı ise 237.908 olarak dikkatleri çekti. 

24 Ağu 2020 - 20:20 Ankara- Gündem

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