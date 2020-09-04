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04 Eyl 2020 - 16:01- Gündem G: 04 Eyl 2020 - 16:11

Bu düet çok konuşulur! İkisi de izlenme rekorları kırıyor! İşte o şarkı!

Bu düet çok konuşulur! İkisi de izlenme rekorları kırıyor! Nalan şarkısı ve şarkıya çekmiş olduğu ilginç kliple izlenme rekorları kıran Emir Can İğrek ve son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Zeynep Bastık düet yaptı. İkilinin hayranları şarkının çıkmasıyla birlikte büyük bir heyecan yaşadı. Bu düet çok konuşulur! İkisi de izlenme rekorları kırıyor! İşte o şarkı!

Tolga dumana
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Bu düet çok konuşulur! İkisi de izlenme rekorları kırıyor! Nalan şarkısı ve şarkıya çekmiş olduğu ilginç kliple izlenme rekorları kıran Emir Can İğrek ve son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Zeynep Bastık düet yaptı. İkilinin hayranları şarkının çıkmasıyla birlikte büyük bir heyecan yaşadı. Bu düet çok konuşulur! İkisi de izlenme rekorları kırıyor! İşte o şarkı!

Son dönemde herkesin diline takılan ve en çok dinlenen şarkılardan biri olan Nalan ile müzik piyasasına hızlı bir giriş yapan Emir Can İğrek, kendisi kadar adından söz ettiren bir isimle, Zeynep Bastık'la düet yaparak beklentileri daha da yükseltti. 

Kısa süre içinde Türkiye gündemine oturan şarkıya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz : 

EMİR CAN İĞREK & ZEYNEP BASTIK - DARGIN DİNLE İZLE!

04 Eyl 2020 - 16:01 - Gündem

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