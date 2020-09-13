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13 Eyl 2020 - 19:14- Spor G: 13 Eyl 2020 - 20:10

MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Süper Lig 2020-2021 sezonu ilk haftasında MKE Ankaragücü ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Erzurumspor takımı oyuncusu Oltan Karakullukçu attığı gol sonrası sevinç yaşadı.
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Süper Lig 2020-2021 sezonu ilk haftasında MKE Ankaragücü ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Erzurumspor takımı oyuncusu Oltan Karakullukçu attığı gol sonrası sevinç yaşadı.
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13 Eyl 2020 - 19:14 AA Ankara- Spor

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