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15 Eyl 2020 - 12:29- Ekonomi G: 15 Eyl 2020 - 12:30

Son dakika altın fiyatları! Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 15 Eylül 2020

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 473 liradan işlem görüyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 473 liradan işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 471 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 473 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 775 lira, Cumhuriyet altını da 3.167 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.963 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD-Çin ve AB- İngiltere arasında süregelen gerilimin altın fiyatlarını desteklemeye devam ettiğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin de altın fiyatlarını etkileyebileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.940 doların destek, 1.980 dolar seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

15 Eyl 2020 - 12:29 AA İstanbul- Ekonomi

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