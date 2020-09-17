Ankara Keçiörengücü, Ankaraspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 20 Eylül Pazar günü derbi maçta konuk edeceği Ankaraspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.



Ankara Keçiörengücü'nün antrenmanı, teknik direktör İlker Püren yönetiminde ısınma çalışmasıyla başladı.

Koordinasyon çalışmasıyla devam eden idmanda futbolcular taktik ve sprint çalışması yaptı.



Günün tek çalışması dar alanda oynanan çift kale maçla son buldu.



