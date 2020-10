28 Eki 2020 - 16:25- Belediyeler

MEB, Cumhuriyet Bayramı'nı öğrencilerle birlikte TRT EBA ekranlarında kutlayacak

Bakan Ziya Selçuk: "Hazır mı bayraklarımız çocuklarım? Madem her ev bir okul oldu, her oda bir sınıf... Öyleyse her pencerede bir bayrak dalgalansın, bayram başlasın"