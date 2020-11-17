Gençlerbirliği'nde Fenerbahçe maçı hazırlıkları

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile 21 Kasım Cumartesi günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamada, kırmızı siyahlılar, teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde öğle saatlerinde yaptığı tek antrenmanla günü geçirdi.
İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki ısınma hareketleri ve 5’e 2 top kapma antrenmanıyla başlayan idman, dar alanda yapılan taktik çift kale maç ile sona erdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.