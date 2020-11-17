Gençlerbirliği'nde Fenerbahçe maçı hazırlıkları

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Gençlerbirliği, Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile 21 Kasım Cumartesi günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada, kırmızı siyahlılar, teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde öğle saatlerinde yaptığı tek antrenmanla günü geçirdi.

İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki ısınma hareketleri ve 5’e 2 top kapma antrenmanıyla başlayan idman, dar alanda yapılan taktik çift kale maç ile sona erdi.