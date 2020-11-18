Gençlerbirliği'nde Fenerbahçe maçı hazırlıkları

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 9. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlılar günü tek antrenmanla geçirdi.

Isınma hareketleri ve 5'e 2 top kapma oyunuyla başlayan antrenman, dar alanda yapılan gol çalışmasıyla devam etti.

Yaklaşık 1,5 saat süren idman, dar alanda oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi.



