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18 Kas 2020 - 16:22- Spor

Gençlerbirliği'nde Fenerbahçe maçı hazırlıkları

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Gençlerbirliği, Süper Lig&#39;in 9. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Kulüpten yapıla...
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Gençlerbirliği, Süper Lig'in 9. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlılar günü tek antrenmanla geçirdi.

Isınma hareketleri ve 5'e 2 top kapma oyunuyla başlayan antrenman, dar alanda yapılan gol çalışmasıyla devam etti.

Yaklaşık 1,5 saat süren idman, dar alanda oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi.

18 Kas 2020 - 16:22 AA Ankara- Spor

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