Gençlerbirliği'nde Fenerbahçe maçı hazırlıkları

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 9. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlılar günü tek antrenmanla geçirdi.
Isınma hareketleri ve 5'e 2 top kapma oyunuyla başlayan antrenman, dar alanda yapılan gol çalışmasıyla devam etti.
Yaklaşık 1,5 saat süren idman, dar alanda oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.