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30 Kas 2020 - 10:40- Ekonomi G: 30 Kas 2020 - 10:41

Büyüme rakamları açıklandı

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Türkiye ekonomisi Kovid-19 salgınının etkilerine rağmen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6,7 büyüdü.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6,7 büyüme kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın üçüncü çeyreğine (temmuz-eylül) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, GSYH tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bu yılın üçüncü çeyreğinde, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgınının etkilerine rağmen geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6,7 arttı.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH tahmini, bu yılın üçüncü 3 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,6 artarak 1 trilyon 419 milyar 483 milyon lira olarak gerçekleşti.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde bu yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla zincirlenmiş hacim endeksi olarak finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 41,1, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 15, sanayi yüzde 8, inşaat yüzde 6,4, tarım yüzde 6,2, diğer hizmetler faaliyetleri yüzde 6, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,8, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 2,4 ile hizmetler yüzde 0,8 arttı. Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri ise yüzde 4,5 azaldı.

TÜİK, bu yılın birinci ve ikinci çeyrek rakamlarında da revizyona gitti.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) 3. çeyrekte yüzde 5 büyümesini öngörmüştü.

Türkiye ekonomisinin 2010'dan bu yana büyüme hızı, yıllar ve çeyrekler itibarıyla şöyle:

Yıllar 1.Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek Yıllık20107,08,18,79,78,5 201111,711,511,69,911,120126,85,03,64,24,820138,59,88,96,98,520148,72,93,75,95,220153,67,25,87,56,120164,84,9-0,84,23,220175,35,3 11,67,37,520187,55,82,5-2,732019-2,6-1,7 16,4 0,920204,5 -9,96,7

# 3. Çeyrek, büyüme, gayrisafi yurt içi hasıla, GSYH, TÜİK, türkiye, koronavirüs, Kovid-19

30 Kas 2020 - 10:40 AA Ankara- Ekonomi

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