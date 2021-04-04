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04 Nis 2021 - 21:15- Gündem G: 04 Nis 2021 - 21:26

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bildiri Yayımlayan Emekli Amirallere TCK 316'dan Soruşturma Başlattı! TCK 316. madde ne demek, kamsamı nedir?

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gece yarısı darbeyi çağrıştıran bildirinin bütün detaylarıyla ortaya çıkarılması için güvenlik birimleriyle koordinasyon halinde kapsamlı bir soruşturma başlattı.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gece yarısı darbeyi çağrıştıran bildirinin bütün detaylarıyla ortaya çıkarılması için güvenlik birimleriyle koordinasyon halinde kapsamlı bir soruşturma başlattı.

103 emekli amiral tarafından hazırlanan bildiriye ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada önemli detaylar ortaya çıktı. Soruşturma TCK’nın 316. maddesi kapsamında yürütüleceği ve bildirinin hazırlanmasına öncülük eden kişi ve kişilerin tespit edildiği belirtildi.

TCK 316'dan soruşturma başlattı! TCK 316. madde ne demek, kamsamı nedir?

TCK Madde 316 Suç İçin Anlaşma Suçu

MADDE 316. - (1) Bu kısmın dördüncü ve beşinci bölümlerinde yer alan suçlardan herhangi birini elverişli vasıtalarla işlemek üzere iki veya daha fazla kişi, maddî olgularla belirlenen bir biçimde anlaşırlarsa, suçların ağırlık derecesine göre üç yıldan oniki yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Amaçlanan suç işlenmeden veya anlaşma dolayısıyla soruşturmaya başlanmadan önce bu ittifaktan çekilenlere ceza verilmez.  

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04 Nis 2021 - 21:15 - Gündem

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