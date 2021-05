Ankara Mamak’ta Gençlik Yürüyüşü

Mamak’ta gençlik yürüyüşü. Mamak Belediyesi Sporcuları 19 Mayıs için yürüdü.Adım adım bayram. Mamak Belediyesi, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde yürüyüş etkinliği düzenledi.Belediye Spor Kulübü sporcularından oluşan kortej, ellerinde Türk Bayrakları ve Atatürk posterleri ile Mamak Kaymakamlığı önünde düzenlenen tören çelenk koyma töreni sonrası Mamak Caddesi üzerinden başlayarak, mahalle mahalle marşlar eşliğinde yürüdü. Vatandaşlar ve caddede faaliyet gösteren esnaflar da 19 Mayıs coşkusunu çalınan marşlara eşlik ederek ve Türk Bayrağı sallayarak yaşadılar. Her branştan sporcuların katıldığı yürüyüş etkinliğine vatandaşlar da evlerinin camlarından ve balkonlarından alkışlarla eşlik etti.

Gençlik geleceğimizdir

‘Gençlik bir milletin geleceğidir’ diyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse yayınladığı mesajında, “19 Mayıs 1919, tarihi boyunca hür yaşamış olan milletimize vurulmak istenen esaret zincirlerinin parçalandığı, umutlarımızı canlandıran, kaderimizi değiştiren ve yolumuzu aydınlatan, Türk Milleti’nin yokluklar, imkânsızlıklar içerisinde tükenmeyen gücünü ve kudretini tüm dünyaya ispatladığı tarihi bir adımdır. Mamak Belediyesi olarak gençlerimizin geleceğe en iyi şekilde hazırlanmaları ve daha güçlü olarak yarınlara taşınmalarını göreve geldiğimiz günden itibaren en önemli sorumluluğumuz olarak gördük. Gençlerinin düşüncelerine önem veren bir belediye olarak her zaman onlarla buluşarak geleceğe ilişkin görüşlerini paylaştık sanatla, sporla ve sosyal faaliyetlerle ilgili her türlü istek ve ihtiyaçlarını gerçekleştirdik. Bu senede yaşadığımız salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında her yıl onurla ve coşkuyla kutladığımız 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı da eski bayramlar gibi kutlayamasak ta, bu büyük coşkuyu yine milletçe kocaman yaşayacağız. ‘Tüm ümidim gençliktedir’ diyen Atatürk’ün gençlere emaneti, bizlerin gururla kutladığı Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızdır. Bizlere bu vatan topraklarını ve bu gurur gününü armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını saygı ve şükranla anıyor, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyorum” dedi.