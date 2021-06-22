22 Haz 2021 - 16:32- Magazin G: 22 Haz 2021 - 16:33

Şeyma Subaşı’dan Milyonları Hayrete Düşüren Açıklama! Hamile mi Kaldı, Neler Oluyor? Her Şeyi Tek Tek Anlattı

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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şeyma Subaşı, 'Hamile olduğuma dair çıkan söylentileri memnuniyetle doğrulamayı ve hamile olduğumu bilmenizi isterim." dedi.

Şeyma Subaşı’dan Milyonları Hayrete Düşüren Açıklama! Hamile mi Kaldı, Neler Oluyor? Her Şeyi Tek Tek Anlattı mask
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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şeyma Subaşı, 'Hamile olduğuma dair çıkan söylentileri memnuniyetle doğrulamayı ve hamile olduğumu bilmenizi isterim." dedi. Yaklaşık iki hafta önce sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı, yaşadığı heyecanı sevenleriyle paylaşmış 'Hayatımın ne kadar büyülü ve unutulmaz bir anı. Duygularımı anlatacak kelime bulamıyorum' sözleriyle teklifi kabul ettiğini duyurmuştu.

Ibıza'da gerçekleşen törenden mutluluk pozları paylaşan Subaşı, son açıklamasıyla şoke etti.

HAMİLE OLDUĞUNU AÇIKLADI

Şeyma Subaşı, yaptığı son paylaşımla hamile olduğunu açıkladı. Instagram hesabından İngilizce bir metin yayınlayan Subaşı, 'Bütün dünyadaki arkadaşlarım ve ailem. Son zamanlarda hami-le olduğuma dair çıkan söylentileri memnuniyetle doğrulamayı ve hamile olduğumu bilmenizi isterim. Dürüst olmak gerekirse evlenmek için acele etmemizin nedeni de buydu. Acele etmek için bir sebep olmadığına karar verdik. Birbirimize sevgi ve saygı duyuyoruz, şimdilik kutlamaları erteleyip hamileliğin keyfini çıkarmaya odaklanmaya karar verdik. Bütün iyi dilekleriniz ve desteğiniz için teşekkürler. Gelecek için heyecanlıyım.' ifadelerini kullandı.

Uzun zamandır Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz aylarda evlilik hazırlığı yaptığını duyurmuştu.

'EVLENMEDEN ÇOCUK OLMAZ'

Çiftin bu kararı 'Şeyma hamile mi' dedikodularına yol açmıştı. Çıkan haberlerin ardından Subaşı 'Kesinlikle hamile değilim, evlenmeden olmaz zaten' sözleriyle iddiaları yalanlamıştı.

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22 Haz 2021 - 16:32 - Magazin

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