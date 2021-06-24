24 Haz 2021 - 11:14- Belediyeler G: 24 Haz 2021 - 11:15

Keçiören Belediyesi'nden Bir İlk Daha Kreş Adasının İlk Mezunları İlkokula Uğurlandılar

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Keçiören Belediyesi tarafından Hasköy Mahallesi’nde hizmet veren Gül Kreş Adası’nda bir ilke imza atılarak mezuniyet töreni düzenlendi ve ilk mezunlar coşkuyla ilkokula uğurlandı.
Keçiören Belediyesi'nden Bir İlk Daha Kreş Adasının İlk Mezunları İlkokula Uğurlandılar mask
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Melek ve çiçeklerimizi mezun ettik. 33 yavrumuzu kreşimizden uğurladık. Çocuklarımız devletimizin ve milletimizin geleceğidir. Birçok hizmet alanlarımız var. Kreş hizmetimiz de bunlardan biridir. Mezuniyet törenimizde ailelerimizin mutluluğuna ve duygusal anlarına ortak olduk.” dedi.

Keçiören Belediyesi, eğitim seviyesi ve hizmet kalitesi üst standartlarda olan Gül Kreş Adası’nın ilk mezunlarına cüppe giydirerek kep atma töreni düzenledi. 33 öğrencinin mezun olduğu tören Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. İlk diploma heyecanı yaşayan minik öğrenciler saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından ‘Anasınıfı Mezuniyet Andını ve Onuncu Yıl Marşı’nı okuyarak coşkulu anlara sahne oldular.

Minik öğrencilerin coşkusuna ortak olan ailelerin duygu dolu anlar yaşadığı mezuniyet töreninde konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Tertemiz pırıl pırıl bir dünyadır çocuklarımız. Öğretmenlerimize de büyük görev düşüyor. Atatürk, ‘Öğretmenler! Yeni nesil sizlerin eseri olacaktır’ diyor. Öğrencilerimizi nasıl yetiştirirsek, onları ne kadar donanımlı hale getirirsek, değerlerine bağlı olarak yetiştirirsek geleceğimiz daha parlak olur. Çocuklarımız geleceğimize yatırımdır. Emek olmadan çalışmadan terlemeden başarı olmaz. Bugün çiçek ve meleklerimizi kreşten okullarına uğurluyoruz. 33 meleğimiz eğitimlerini tamamladı. Mezun olan çocuklarımızın kayırlarını elimizde tutarak onların başarılarını takip etmeye devam edeceğiz. İlçedeki kreş ve kütüphanelerimizin sayısını daha da artıracağız.” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte öğrenciler diplomalarını Başkan Altınok’un elinden aldılar. Altınok miniklere okul çantası da hediye etti.​

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24 Haz 2021 - 11:14 - Belediyeler

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