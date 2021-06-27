Dondurma tüketirken nelere dikkat etmeliyiz? Evde Dondurma Nasıl Yapılır?

Uzman Diyetisyen İpek Ağaca Özger konu hakkında bilgiler verdi. Dondurma özellikle yaz mevsiminin vazgeçilmez tatlısıdır. Hava sıcaklıklarının artmasıyla beraber, dondurma tüketime isteğimiz de arttı. Dondurmasız bir yaz mevsimi olmamalı bence de! Peki dondurma tüketirken nelere dikkat etmeliyiz? Dondurma, sağlıklı mı sağlıksız mı? Ne kadar tüketmeliyiz? Bu sorulara beraber bakalım.

Dondurma tüketirken nelere dikkat etmeliyiz?

Dondurma, tüketirken önceliğimiz sağlık ve hijyen olmalı. Eğer kendimiz dondurma yapıyorsak, kesinlikle pastörize süt kullanmalıyız. Pastörize süt neden önemlidir? Süt pastörize edildiği zaman, içindeki zararlı bakterileri ve bozulma etmenlerini yok etmiş oluruz. Eğer bu işlem yapılmamış olursa, süt mikroorganizmaların üremesi için ideal bir ortamdır ve bu üremeyle beraber süt hızlı bir şekilde bozulur. Ayrıca, dışardan aldığımız dondurmalarda eriyip yeniden donmuş dondurmaları tercih etmemeliyiz. Soğuk zincir ile taşındığına emin olduğumuz dondurmaları tüketmeye özen göstermeliyiz. Aksi takdirde zehirlenmelere ve rahatsızlıklara yol açabilir.

Dondurmayı aniden yutmak mide kramplarına neden olabilir. Dondurma yerken, aniden yemekten kaçınmak önemlidir. Bademcik ameliyatlarından sonra bazı doktorlar dondurmayı komplikasyonları azalttığı için önermektedir.

Dondurma sağlıklı mı, sağlıksız mı?

Dondurma, diğer şerbetli ve hamurlu tatlılara göre daha sağlıklı ve daha masum bir tatlıdır. Diğer şerbetli ve hamurlu tatlılara göre içerdiği kalori miktarı açısından daha düşüktür ve özellikle içerdiği süt dondurmayı kalsiyum ve protein kaynağı olarak kullanılabilmemize olanak sağlar. Eğer dışardan dondurma alıyorsak, güvenilir markalara ve etiketlerini okuyarak tüketmekte fayda var. Dondurma seçimimizde daha çok doğal meyve içeren dondurmaları alırsak, daha sağlıklı bir tatlı seçimi yapmış oluruz. Doğal meyvelerle yapılmış dondurmalarla iyi bir miktarda C vitamini ve antioksidan alabiliriz.

Ne kadar dondurma tüketmeliyiz?

Dondurma tüketme miktarı, tamamen kişinin enerji ihtiyacına göre değişmektedir. Haftada 1-2 kez uygun miktarda dondurma tüketmekte bir sakınca yoktur. Eğer güvenilir bir sade dondurma tükettiğimizden eminsek 2 küçük top dondurmayı, ayran ve yoğurt gibi bazı ara öğünlerin yerine ekleyebiliriz.

Evinizde dondurma yapabilirsiniz

Hem çocuklarınız için hem de kendiniz için dondurma hazırlayabilirsiniz. Baz madde olarak donmuş meyveler veya yoğurt veya labne kullanabilrisniz. Benim danışanlarıma sıklıkla tarifini verdiğim ve çok sevilen bir dondurma tarifim var; umarım siz de denersiniz ve beğenirsiniz.

Evde Dondurma Yapma Tarifi

DONDURMA (1 kişilik)

Malzemeler:

1 orta boy muz / 10-12 adet çilek

1 fincan süt

1 tatlı kaşığı kakao

1 avuç dondurulmuş vişne

Dilerseniz tarçın

Dondurma Nasıl Yapılır?

Muzun kabuğu soyulur ve dilimlenir. Buzdolabı poşetinin içerisine muz atılır ve buzlukta 1 saat bekletilir. Donmuş muzlar poşetten çıkarılır kakao, 1 fincan süt ile blender makinesinin içerisine atılır.

Kaseye alıp üzerine dondurulmuş vişneler ilave edilir.