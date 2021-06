2021 Black Entertainment Television (BET) Ödülleri Sahiplerini Buldu

Taraji P. Henson'ın sunuculuğunu üstlendiği gecede ödüllerin galibi Megan Thee Stallion oldu. Şarkıcı, En İyi Hip-Hop Şarkıcısı, Yılın Klibi ödüllerinin yanı sıra Cardi B ile düeti WAP şarkısıyla En İyi İşbirliği, Beyonce ile yaptığı Savage şarkısıyla da Seyircilerin Seçimi ödüllerini aldı.

Hayat Boyu Başarı ödülü ise Queen Latifah'ın oldu.

İŞTE ÖDÜLLER

EN İYİ ALBÜM: Jazmine Sullivan, Heaux Tales

EN İYİ İŞBİRLİĞİ: Cardi B ft. Megan Thee Stallion - WAP

EN İYİ KADIN R&B / POP ŞARKICISI: H.E.R.

EN İYİ ERKEK R&B / POP ŞARKICISI: Chris Brown

EN İYİ YENİ ŞARKICI: Giveon

EN İYİ GRUP: Silk Sonic

EN İYİ KADIN HIP-HOP ŞARKICISI: Megan Thee Stallion

EN İYİ ERKEK HIP-HOP ŞARKICISI: Lil Baby

HER ÖDÜLÜ: SZA - Good Days

EN İYİ ULUSLARARASI SANATÇI: Burna Boy (Nijerya)

SEYİRCİLERİN SEÇİMİ: EN İYİ ULUSLARARASI SANATÇI: Bree Runway (İngiltere)

SEYİRCİLERİN SEÇİMİ ÖDÜLÜ: Megan Thee Stallion ft. Beyoncé - Savage (Remix)

YILIN VİDEOSU: Cardi B ft. Megan Thee Stallion - WAP

YILIN KLİP YÖNETMENİ: Cardi B ft. Megan Thee Stallion - WAP

EN İYİ FİLM: Judas and the Black Messiah

EN İYİ KADIN OYUNCU: Andra Day

EN İYİ ERKEK OYUNCU: Chadwick Boseman

GENÇ YILDIZ ÖDÜLÜ: Marsai Martin

YILIN SPORCU KADINI: Naomi Osaka

YILIN SPORCU ERKEĞİ: Lebron James