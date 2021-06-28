28 Haz 2021 - 12:16- Yaşam G: 28 Haz 2021 - 12:17

2021 Black Entertainment Television (BET) Ödülleri Sahiplerini Buldu

ABONE OL Google News Sayfamız

Müzik, sinema ve spor alanında siyahilerin onurlandırıldığı Black Entertainment Television (BET) Ödülleri, dün Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
2021 Black Entertainment Television (BET) Ödülleri Sahiplerini Buldu mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Taraji P. Henson'ın sunuculuğunu üstlendiği gecede ödüllerin galibi Megan Thee Stallion oldu. Şarkıcı, En İyi Hip-Hop Şarkıcısı, Yılın Klibi ödüllerinin yanı sıra Cardi B ile düeti WAP şarkısıyla En İyi İşbirliği, Beyonce ile yaptığı Savage şarkısıyla da Seyircilerin Seçimi ödüllerini aldı. 

Hayat Boyu Başarı ödülü ise Queen Latifah'ın oldu.

İŞTE ÖDÜLLER

EN İYİ ALBÜM: Jazmine Sullivan, Heaux Tales
EN İYİ İŞBİRLİĞİ: Cardi B ft. Megan Thee Stallion - WAP
EN İYİ KADIN R&B / POP ŞARKICISI: H.E.R.
EN İYİ ERKEK R&B / POP ŞARKICISI: Chris Brown
EN İYİ YENİ ŞARKICI: Giveon
EN İYİ GRUP: Silk Sonic
EN İYİ KADIN HIP-HOP ŞARKICISI: Megan Thee Stallion
EN İYİ ERKEK HIP-HOP ŞARKICISI: Lil Baby
HER ÖDÜLÜ: SZA - Good Days
EN İYİ ULUSLARARASI SANATÇI: Burna Boy (Nijerya)
SEYİRCİLERİN SEÇİMİ: EN İYİ ULUSLARARASI SANATÇI: Bree Runway (İngiltere)
SEYİRCİLERİN SEÇİMİ ÖDÜLÜ: Megan Thee Stallion ft. Beyoncé - Savage (Remix)
YILIN VİDEOSU: Cardi B ft. Megan Thee Stallion - WAP
YILIN KLİP YÖNETMENİ: Cardi B ft. Megan Thee Stallion - WAP 
EN İYİ FİLM: Judas and the Black Messiah
EN İYİ KADIN OYUNCU: Andra Day
EN İYİ ERKEK OYUNCU: Chadwick Boseman
GENÇ YILDIZ ÖDÜLÜ: Marsai Martin
YILIN SPORCU KADINI: Naomi Osaka
YILIN SPORCU ERKEĞİ: Lebron James
# Hayat Boyu Başarı ödülü, 2021 Black Entertainment Television, Black Entertainment Television ödülleri, Los Angeles

28 Haz 2021 - 12:16 - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Türkiye'nin Kuzey Kesimlerinde Sağanak Bekleniyor mask
Türkiye'nin Kuzey Kesimlerinde Sağanak Bekleniyor
Diş Kayıpları Sosyal Yaşamı Etkiliyor! mask
Diş Kayıpları Sosyal Yaşamı Etkiliyor!
Anne Sütünün Bebeklerde Koronavirüse Karşı Koruyucu Etkisi Olduğunu Biliyor Musunuz? mask
Anne Sütünün Bebeklerde Koronavirüse Karşı Koruyucu Etkisi Olduğunu Biliyor Musunuz?
Sıcaklar, Kurdeşene Neden Olabilir mask
Sıcaklar, Kurdeşene Neden Olabilir
Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner kaç yaşında, neden öldü? Uğurtan Sayıner kimdir? mask
Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner kaç yaşında, neden öldü? Uğurtan Sayıner kimdir?
Türkiye’de aşılama 47 milyonu geçti mask
Türkiye’de aşılama 47 milyonu geçti
Anket MasterChef mi, Şef Akademi mi Çok İzlenir!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status