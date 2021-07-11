EURO 2020 final maçı ne zaman ? İtalya - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak?

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde Londra'daki Wembley Stadı'nda Bugün (11.07.2021) İtalya ile İngiltere TSİ ile 22.00'de karşılaşacak.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) finalinde yarın İtalya ile İngiltere karşılaşacak. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak final maçı, TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Finalde Hollandalı hakem Björn Kuipers düdük çalacak.

İtalya - İngiltere Milli Takım Golcüler

İngiltere Milli Takımı'nda Harry Kane, EURO 2020'de attığı 4 golle en skorer futbolcu oldu. Raheem Sterling de 3 golle İngiltere'ye katkı sağladı. Skor yükünün dağıldığı İtalya'da ise Federico Chiesa, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne, Manuel Locatelli ve Matteo Pessina ikişer gol attı.