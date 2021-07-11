11 Tem 2021 - 10:28- Spor G: 11 Tem 2021 - 10:29

EURO 2020 final maçı ne zaman ? İtalya - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak?

ABONE OL Google News Sayfamız

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde Londra'daki Wembley Stadı'nda yarın İtalya ile İngiltere TSİ ile 22.00'de karşılaşacak.

EURO 2020 final maçı ne zaman ? İtalya - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? mask
ABONE OL Google News Sayfamız

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde Londra'daki Wembley Stadı'nda Bugün (11.07.2021) İtalya ile İngiltere TSİ ile 22.00'de karşılaşacak.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) finalinde yarın İtalya ile İngiltere karşılaşacak. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak final maçı, TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Finalde Hollandalı hakem Björn Kuipers düdük çalacak.

İtalya - İngiltere Milli Takım Golcüler

İngiltere Milli Takımı'nda Harry Kane, EURO 2020'de attığı 4 golle en skorer futbolcu oldu. Raheem Sterling de 3 golle İngiltere'ye katkı sağladı. Skor yükünün dağıldığı İtalya'da ise Federico Chiesa, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne, Manuel Locatelli ve Matteo Pessina ikişer gol attı.
# EURO 2020 final maçı ne zaman, İtalya - İngiltere maçı ne zaman, İtalya - İngiltere maçı saat kaçta, İtalya - İngiltere maçı hangi kanalda, İtalya - İngiltere maçı hakemi kim

11 Tem 2021 - 10:28 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Galatasaray yeni transferini duyurdu! Barış Alper Yılmaz Kimdir? mask
Galatasaray yeni transferini duyurdu! Barış Alper Yılmaz Kimdir?
Kulüpler Birliği’nden TFF’ye Ültimatom! mask
Kulüpler Birliği’nden TFF’ye Ültimatom!
Süper Bilgisayar'dan EURO 2020 Şampiyonluk Tahmini mask
Süper Bilgisayar'dan EURO 2020 Şampiyonluk Tahmini
Offroad Sezonu Ankara'da Açılıyor mask
Offroad Sezonu Ankara'da Açılıyor
Biniciler Engellerin Üzerinden Başarıyla Atladı mask
Biniciler Engellerin Üzerinden Başarıyla Atladı
A Milli Basketbol Takımımızın Yıldızı Cedi Osman’dan Sosyal Medya Hamlesi mask
A Milli Basketbol Takımımızın Yıldızı Cedi Osman’dan Sosyal Medya Hamlesi
Anket MasterChef mi, Şef Akademi mi Çok İzlenir!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status