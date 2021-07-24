Bedelli askerlik fiyatları düşüyor mu? Bedelli askerlik fiyatları 2021 ne kadar, kaç TL olacak?.

Bedelli askerlik ücreti düşürülmeli, gençler askerlik sebebiyle iş dünyasından uzaklaşmamalı". Çağrı Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken'den geldi. Palandöken, bedelli askerlik ücretinin 2018'de olduğu gibi makul seviyeye çekilmesini istedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den "Bedelli Askerlik ücreti düşürülmeli" çağrısı geldi. Gençlerin bedelli askerlik imkanının kolaylaştırılması gerek vurgusu yaptı.

Tesk başkanı konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

"Askerlik çağına gelen gençlerin rahat bir nefes alabilmesi için bedelli askerlik ücreti düşürülmeli. Ücretin yüksek olması nedeniyle eğitimini tamamlayan öğrenciler yurt dışına giderek hem kendilerine yeni iş imkanı oluşturuyor hem de 1 ay zorunlu askerlik eğitiminden muaf oluyorlar. Gençlerimiz askerlik sebebiyle iş dünyasından uzaklaşmak zorunda kalmamalı."

Yasayla memur katsayısına göre belirlenen bedelli askerlik ücretinin şu anda 43 bin 151 TL olduğunu hatırlatan Palandöken "Gençlerimiz mevcut imkanlarıyla bedelli askerlik ücretini karşılayacak durumda değil. Bankalardan kredi çekildiğinde gençlerin ödediği toplam ücret daha da artmış oluyor" dedi.

Palandöken ''Bedelli askerlik ücreti 2018 yılında olduğu gibi makul seviyeye çekilirse daha çok kişi bedelli askerlikten faydalanır, piyasadaki iş kayıplarının önüne geçilir hem de Hazine'ye gelir sağlanmış olur" ifadelerini kullandı.