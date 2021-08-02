Bakanlar: “Bir Tek Can Bizim İçin Kıymetlidir” İşte Bakanların Yangın İle Mücadele Açıklamaları

Bakanlar açıklamalarında gerek muhalefetin, gerekse de sosyal medyadan yapılan müdahaleler konusunda yapılan eleştirilere yanıt verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yangınlarla mücadeledeki son duruma ilişkin basın açıklaması yaptı.

YANGINLAR 7 NOKTADA SÜRÜYOR

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangınların 7 noktada sürdüğünü, havadan müdahalenin de 16 uçak, 51 helikopterle sürdüğünü kaydederek, "9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 850 arazöz, 150 iş makinesi ve 5 binin üzerinde personelle müdahalemiz devam ediyor. Çalışmaları yerleşim yeri odaklı yapıyoruz. Muğla'daki yangında binden fazla helikopter sortisi yapıldı. Özellikle ormana yakın belediyelerimiz tedbir almalı" dedi. Bakan Pakdemirli, "Son 5 günde 132 yangından 125'ini kontrol atına aldık, 7'si devam ediyor. Ayrıca 78 de kırsal yangına teşkilatımız müdahale etti" dedi. .

BAKAN SOYLU: "İŞİ OLANLAR SÖNDÜRMEYE ÇALIŞIYOR, OLMAYANLAR DEDİKODU YAPIYOR"

Devletin bütün kurumları tüm yangınların bir an önce söndürülebilmesi için büyük çaba sarf ettiğini kaydeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, "Hepimizin ciğerleri yanıyor doğru. Ama ormancıların sadece ciğerleri yanmıyor, kendi bedenleri de yanıyor. Dün 13 tane ormancıyı yangının ortasından aldık. Kahramanlarımızın moralini yükseltmek vatandaşlık görevimizdir. Şu anda sosyal medyanın yüzde 90'ı tezvirat ve yalandır. İşi olan insanlar yangını söndürmeye çalışıyorlar, işi olmayanlar da dedikodu yapıyorlar" diye konuştu.

13 YERLEŞİMDEN 8'İ TAMAMEN BOŞALTILDI

8 yerleşim yerinin tedbiren tamamen boşaltıldığını, 5 yerleşim yerinin de kısmen boşaltıldığını kaydeden Bakan Soylu, "70'in üzerinde konut kullanılamaz haldedir. Birçok hayvan kaybımız da oldu. Vatandaşımızın hasarları giderilene kadar, devletin bütün imkanları ortaya konana kadar vatandaşımızın yanındayız" dedi.

BAKAN ERSOY: "YANGINLA MÜCADELE TWİTLE OLMUYOR"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da, yangınla mücadelenin twitle olmadığını, sahada olunması gerektiğine vurgu yaparak, "Algı operasyonu yürütülmeye çalışıldı, yanan orman arazilerinin yapılaşmaya tahsisi mümkün değildir, orman haline gelmesi de zorunludur. Omuz omuza çalışarak bu olayı hep birlikte atlacağımızı düşünüyorum. Önceliğimiz yangınları söndürmek, yangınları da birkaç gün içinde sonuçlandıracağız inşallah" diye konuştu.