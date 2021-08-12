12 Ağu 2021 - 09:22- Belediyeler G: 12 Ağu 2021 - 09:23

Ankara'da Altındağlı Kadınlar Epoksi Alanında da Atağa Kalkıyor

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"Altındağ Kadınları Teknoloji ve Epoksi Sanatıyla İstihdama Kazandırılıyor" projesinin ikinci dönem kursları başladı. İlk dönem kursiyerlerinin mezun olmasının ardından, proje, yeni Altındağlı kursiyerlerin katılımı ile devam ediyor.

Ankara'da Altındağlı Kadınlar Epoksi Alanında da Atağa Kalkıyor mask
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Geçtiğimiz yıl başlatılan ve Altındağlı kadınlardan büyük ilgi gören "Altındağ Kadınları Teknoloji ve Epoksi Sanatıyla İstihdama Kazandırılıyor" projesi ilk mezunlarını verdi. Projenin ikinci etabına Altındağlı kadınlar yine büyük ilgi gösterdi. Kayıtlar kısa sürede doldu. Proje ile Altındağ'da ikamet eden, 18-25 yaş arasında, herhangi bir gelir elde etmeyen, eğitim öğretim hayatını tamamlayamamış genç kadınların, mesleki beceri edindirilerek istihdama kazandırılmaları hedefleniyor.

8 ATÖLYE KURULDU

Projenin hem Altındağ, hem de Altındağlı kadınlar için çok faydalı olduğunu vurgulayan Başkan Balcı “Altındağlı kadınların bu projeden en iyi şekilde faydalanması için elimizden geleni yaptık. Proje kapsamında; Gülpınar, Önder, Güneşevler ve Çamlık Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri'nde atölye oluşturduk. 4 merkezin her birinde 'Epoksi Yöntemi ile Ahşap Tasarım Atölyesi' ve ‘Teknolojik Tasarım Atölyesi' olmak üzere toplamda 8 adet atölye kuruldu. Projeye katılan her bir kursiyer her iki atölyedeki eğitimlere de tabi tutularak mesleki eğitimler aldı. Katılımcıların el emeklerini aktif pazar alanında ekonomik kazanca dönüştürmelerine, öğrendikleri girişimcilik ve pazarlama tekniklerini deneyimlemelerine fırsat tanıyacak projeler de geliştirdik. Başarılı projemizin ilk mezunları geçtiğimiz hafta sertifikalarına kavuştu. Şimdi ikinci dönem kursiyerlerimizle yola devam ediyoruz.” dedi.
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12 Ağu 2021 - 09:22 - Belediyeler

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