12 Ağu 2021 - 16:40- Ekonomi G: 12 Ağu 2021 - 16:41

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerini Yayımladı! Bankacılıkta Kredi Hacmi Arttı!

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerini Yayımladı! Bankacılıkta Kredi Hacmi Arttı! mask
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Bankacılık sektörünün toplam mevduatı 4 trilyon 43,7 milyar lira, kredi hacmi 3 trilyon 769,5 milyar lira oldu.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,88 azalışla 1 trilyon 746 milyar 809 milyon 688 bin liraya, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,49 yükselerek 2 trilyon 149 milyar 530 milyon 971 bin liraya çıktı.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 260 milyar 522 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 232 milyar 234 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.
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12 Ağu 2021 - 16:40 - Ekonomi

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