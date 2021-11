Teflon karsinojen mi? Teflon tavalar sağlığı tehdit eder mi?

Yemeğin lezzetine büyük etki eden tencere/tavamız, hammaddesi ile sağlığımıza destek de olur, köstek de.

Sağlıklı yemek tarifleri geliştiren ve Bizimev TV'de haftada 1 kere bunu izleyicileriyle paylaşan Pelin Bozkurt Bilgiç için hangi tencere/tavayı kullanacağı çok önem taşıyor. Bu nedenle tencere - tava konusunda detalı bir dosya hazırlamış. Artık mağazaya girdiğinizde sadece kampanyalı olanı değil, bilinçli olarak sağlığınıza yararlı olan tencere-tavayı alabilirsiniz.

Özellikle teflon sağlığa zararlı mı, teflon tencere ve tavayı nasıl kullanmalıyız konusu hakkında çok soru alan Pelin Bozkurt Bilgiç bu soruyu bizim için yanıtlıyor ve teflon kullanımı için ipuçları veriyor:

"Teflon ısıya, kimyevi maddelere, neme, sürtünmeye dayanıklı bir madde. Hepimizin evinde en azından yapışmadığı için krep yaparken kullandığınız bir teflon tavanız vardır değil mi?

Neredeyse kaydırmaz bir yüzeye sahip olduğundan çok tercih ediliyor.

Ancak yüksek ısı ve çizilme durumunda kimyasallar açığa çıkıyor.

Teflon çizildiğinde ortaya çıkan alüminyum oksidlenmesi, yani paslanması sonucunda zehirlenme yaşayacağımızdan hemen mutfağımızdan uzaklaştıralım.

Biraz daha detaylı baktığımızda yapmamız gerekenler:

1) İçinde Yiyecek Yokken Isıtmayın!

Teflon tava ve tencerelerin bir özelliği de sıcaklıklarının kısa sürede yükselmesidir. Uzun süre boş olarak yüksek ısıya maruz kalan teflonlar, sağlık için zararlı nitelikteki gazların salınımına neden olmaktadır. Dolayısı ile teflon ürünlerin içerisinde yiyecek yokken ısıtılması zararlı olabilir.

2) Ufacık Bir Çizik Olsa da Kullanmayın!

Teflon tava ve tencerelerin üretiminde kullanılan kimyasal maddeler, yüzeyine alacağı en ufak bir darbe sonucu oluşan küçük bir çizik ile açığa çıkmakta ve içinde pişirilen yemeğin yenmesi ile direkt olarak vücudumuza karışmaktadır. Bu nedenle teflon ürünler, ufacık bir hasar görse bile yemek yapımında kullanılmamalı ve onlarla hemen vedalaşılması gerekmektedir.

3) Tahta Kaşık Tercih Edin

Teflon tava ve tencereler oldukça hassas bir yapıya sahip. Alacakları en ufak bir darbe ile kolayca çizilebilir ve sağlımız için tehlikeli sonuçlara yol açabilmektedir. Bu nedenle yemek karıştırırken tahta kaşıklar tercih ederek teflonun çizilmesini önleyebilir, sağlıklı ve lezzetli yemekler yemeye devam edebilirsiniz. Teflon tava / tencereye metal kaşık değdirilmez.

4) Ocağın Ateş Derecesini İyi Ayarlayın

Teflon tava ve tencereler, ısıyı çabuk ve kolay şekilde yaydıkları için daima kısık ateşte kullanılmalıdır.Aynı zamanda 200 derece üzerindeki ısı zararlı maddelerin açığa çıkmasını hızlandırdığından orta/kısık ateşte pişirilmeli.

5) Satın Aldıktan Sonra Temizlemeyi Unutmayın

Satın aldığınız teflon ürünleri ilk kullanımdan önce sıcak su ile yıkayıp kurutmalı, daha sonrasında bir miktar sıvı yağ dökerek kağıt havlu ile silmelisiniz. Böylece teflon tencere ya da tavanızın ömrünü uzatabilirsiniz.

6)Temizlerken sert ve metal sünger kullanmayın.

7) Saklama esnasında üst üste koymayın, aralarına bez ya da kağıt havlu koyun.

8) Pişirdikten sonra 2 saatten fazla tava/tencerenin içinde yemeği tutmayalım.

9) Bulaşık makinesi tabakayı çizip ömrünü kısaltabilir, mümkünse jel deterjan kullanılmalı."

diyen Pelin Bozkurt Bilgiç "Ben sizler için bir Tencere - Tava Dosyası hazırladım. Döküm tencereler nasıl kullanılmalı, seramik mi, granit mi seçmeli, tüm bilgileri derleyip toparladım. Bilgi her şeydir. Güzel yaşamak ve güzel yaş almak için önce beslenmemize ve sağlığımıza özen göstermeliyiz. İçine koyduğumuz tencere-tavanın özelliklerini bilerek kullanırsak daha sağlıklı bir yaşama da adım atmış oluruz." diye sözlerini bitirdi.

Sizler de Wellbeing Chef Pelin Bozkurt Bilgiç'in tencere-tava seçimi ve kullanımı ile ilgili 36 sayfalık "Hangi Tencere" dosyasını indirmek istiyorsanız, www.pelinbilgic.com 'dan emailinizi bırakınız ve dosya posta kutunuza gelsin. Dosyayı okuduktan sonra dükkanlarda, mağazalarda satıcıların yönlendirmelerinden, ya da kampanyalardan etkilenmeden tencerenizi seçebilirsiniz.

WELL BEING CHEF PELİN BOZKURT BİLGİÇ KİMDİR ?

Hayatını "Güzel Yaşa Güzel Yaş Al" felesefesi ile tasarlayan Pelin Bozkurt Bilgiç sağlıklı beslenme hakkında doğru bilgiye ulaşmak için Cornell Universitesi Nutrition Healthy Living Eğitimi almıştır. Hazırladığı özel tarifleri bir araya getirdiği "Sağlıklı Misafir Sofram" isminde bir kitabı vardır. Ayrıca televizyonda BizimEv TV'de "Pelin'le Geleneksel Lezzetler ve Modern Tarifler" adında bir program sunmaktadır. Youtube'da ve Instagram'da kendi kanalında tariflerini ve bilgilerini sevenleri ile paylaşmaktadır. Ayrıca daha çok kişiyi Güzel Yaşam Mutfağına çekmek için Açlık Oyunları, Şekere Neden Aşeriyoruz gibi online ve offline eğitimler vermektedir. Sofra, Beef&Fish, Breakfast gibi Türkiye'nin önde gelem yemek dergilerinde yazıları çıkmaktadır. Hayat boyu öğrenme yolculuğunda The School of Health Sciences, Ketogenic Diet Nutrition Health Coach, Ayrvedik Well Aging Yoga Terapi Eğitimlerini de heybesine doldurmuştur. Hem eğitim vermeye, hem de eğitim vermeye devam etmektedir. 2021 yılında byProtokol Dergisi tarafından "Yılın En Başarılı Sağlıklı Beslenme Ödülü"'ne layık görülmüştür.