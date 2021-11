24 Kasım Mamak’ta Coşkuyla Kutlandı. Mamak Belediyesi, İlçe Milli Eğitim müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlediği 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü coşkuyla kutladı. Geleceğe ışık tutan fedakâr öğretmenlerimiz için Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde gerçekleşen kutlamaya Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, çok sayıda öğrenci ve öğretmen katıldı. İstikbalimizin mimarları kıymetli öğretmenlerimiz için düzenlenen kutlamada, Başkent Anadolu Lisesi öğrencilerinin Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın anısına hazırlamış olduğu tiyatral gösteri ile izleyenlere duygulu anlar yaşattı. Etkinliğin devamında emekli öğretmenlere hizmet şeref belgesi verilirken, yeni öğretmen adaylarının da yemin töreni yapıldı. 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği daha sonra Hacettepe üniversitesi yetişkin halk dansları topluluğu muhteşem performanslarıyla son buldu.

24 Kasım müstesna bir gündür

Zengin gelenek ve kültürlere sahip ulusumuzun çağdaş uygarlık düzeyine erişmesindeki en derin görevin öğretmenlerde olduğunun altını çizen Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, “Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Millet mektebi başöğretmenliğini aldığı müstesna bir gündür. Bu müstesna günde siz değerli öğretmenlerimizle bir arada olmanın kıvancıyla 24 Kasım Öğretmenler Gününüzü kutluyor, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Başöğretmen Atatürk, ‘Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir’ diyerek öğretmenlere olan güvenin hedeflenmesini işaret etmiştir. Büyük bir özveriyle çalışan öğretmenlerimiz geleceğimizi emanet ettiğimiz gençlerimizi yetiştiren, verdikleri eğitimle topluma şekil veren yüce bir görevin fedakâr temsilcileridir. Ülkemizin her köşesinde çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlama idealinden hiçbir zaman taviz vermediğinizden eminiz. Değerli öğretmenlerimiz bu duygu ve düşüncelerle öncelikle Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan ve demokrasi uğruna şehit düşen öğretmenlerimizi ve ebedi âleme irtihal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Sizler sadece 24 Kasım'da değil her zaman değerlisiniz ve öyle kalacaksınız. 24 Kasım Öğretmenler Gününüz Kutlu olsun” dedi.

Ülkemizi yeni ufuklara taşıyacak olan öğretmenlerimizdir

Öğretmenlerin dünyaya yeni bir anlam katarak, toplumları köklü bir biçimde değiştirdiğini ve medeniyetin temelini attıklarını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bir toplumun aydınlık geleceğini inşa eden, gelecek nesillere bilgiyi, ahlakı, güzel davranışı, saygı, sevgi ve sabırla nakış gibi işleyen öğretmenlerimiz; ülkemizi yeni ufuklara taşıyacak olan çocuklarımızı her türlü bilgi ve beceri ile donatan kutsal bir mesleğin mensuplarıdır. Bütün medeniyetlerin temelinde öğretmen emeği vardır. Öğretmenler, dünyaya yeni bir anlam katar; insanı dolayısıyla toplumları köklü bir biçimde değiştirebilirler. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı yetiştiren, ilim ve irfan ile donatan, onlara milli ve manevi değerlerimizi, vatan ve millet sevgisini öğreten her koşulda öncelikle eğitim diyen neferlerimizdir. Bu mukaddes görevi ifa eden fedakâr öğretmenlerimize hürmetlerimi sunuyorum. “Bana bir harf öğretenin hizmetkârı olurum” sözünü düstur edinerek Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal'e Başöğretmenlik ünvanının verildiği bu anlamlı günde, tüm öğretmenlerimizin ve eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü yürekten kutluyor, bütün öğretmenlerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum” dedi.

Öğretmenlik Peygamber mesleği

Öğretmenlik mesleğinin her kademesinin fedakârlık gerektirdiğinin altını çizen Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, “Bugün hep birlikte öğretmen olmanın gururunu yaşıyoruz. Dünyanın en zor ama en kutsal mesleğini icra eden değerli öğretmenlerimiz bilginin, sevginin ve saygının öncüleri olarak geleceğimizin modern güçlü Türkiye’sini oluşturma gayreti içindeler. Bizler de değerli öğretmenlerimizi kendimize rehber edinip açtıkları bilim yolunda yürümenin gayreti içindeyiz. Peygamberlik mesleği olan öğretmenliğin, her türlü fedakârlık yapan öğretmenlerimizin hakkını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimizi biliyoruz. 24 Kasım 1981 tarihinden bu yana öğretmenler günü olarak kutlanan öğretmen olmanın gururunu yaşadığımız bu günde mesleğini yapmak uğruna canlarını feda eden şehit öğretmenlerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Göreve yeni başlayan görevde olan ve bu saygın meslekten emekli olmuş öğretmenlerimize kadar her kademede iyi ki öğretmenim diyen tüm değerli meslektaşlarımın öğretmenler gününü kutluyorum” dedi.

