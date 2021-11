Çankaya Belediyesi temel atma ve açılışlara devam ediyor

Çankaya Belediyesi, 2021 yılı yatırımları kapsamında Aşıkpaşa Pazaryeri'nin üzerinin kapanması ve yenilenmesi çalışmalarına başladı. 3 bin 800 metrekarelik pazaryeri tepeden tırnağa yenilenerek kent meydanına dönüşecek.

Başkan Alper Taşdelen temel atma töreninde Boztepe ve Bademlidere mahallelerine imar müjdesi de verdi. Çankaya Belediyesi, 2021 yılı yatırımları kapsamında açılış ve temel atma törenlerine hız kesmeden devam ediyor. 2021’de 4 pazar yerinin üstünün kapanması çalışmalarını yapacaklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Mürsel Uluç ve Keklikpınarı pazaryerlerinin üst kapama temel atmasının ardından Aşıkpaşa Pazayeri'nin de temelini attı. Aralık ayına kadar devam edecek yatırım maratonunda sırada Yaşamkent pazaryeri var.

KENT MEYDANINA DÖNÜŞECEK

Çankaya’nın Türközü bölgesinde bulunan Aşıkpaşa Pazaryeri'nin üzerinin kapatılması temel atma töreninde konuşan Alper Taşdelen, “Aşıkpaşa Pazaryerine bölgenin acil ihtiyacı olduğunu biliyorduk. Bu yüzden hızlıca tamamlayıp hizmete açtık. O dönemde halkımıza mini bir referandum yaparak sorduk. Halkımız üstünün kapanması istedi. Biz de şimdi halkımıza verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Pazaryerleri haftanın bir günü sebze meyve satışı yapılan yerler olarak işlev görüyordu. Biz pazaryerlerini haftanın her günü vatandaşların yararlanabileceği sosyal faaliyetlerini sürdürebileceği kent meydanları haline dönüştürdük. İlkini 100. Yıl Pazaryerinde başlattığımız kent meydanı pazaryeri konseptini tüm pazarlarımız da uyguluyoruz. Aşıkpaşa pazaryerimiz tamamlandığında, bu bölge spor ve kültür sanat etkinlerinin rahatça yapılabileceği yedi gün yaşayan kent meydanı haline gelecek" dedi. "HAYATIN HER ALANINDA VAR OLAN BELEDİYE" 2021 yatırım programını her hafta açılış ve temel atmayla aralıksız sürdürdüklerini kaydeden Başkan Taşdelen, şunları söyledi:

"Çankaya’nın tüm tarihinde gerçekleşen yatırımların üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Bizim işimiz gücümüz çalışmak. Yağmur, kar demeden çalışıyoruz. Her zaman söylüyorum. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçesiyiz. O’nun mirasını gelecek nesillere aktarmak için, O’nun adına çalışarak layık olacağız. Biz rant için değil halk için çalışıyoruz. Çankaya Belediyesi halkındır ve Çankaya’nın en değerli arazilerini, park, kültür merkezi, kreş, pazar yeri gibi yatırımlarla tekrar halka veriyoruz.” "İYİ Kİ ÇANKAYALIYIM"

Çankaya Belediyesinin en önemli özelliğinin insan odaklı, halk odaklı çalışma ve projeleri olduğunu vurgulayan Başkan Taşdelen "Hayatın her alanında olan bir belediye inşa ettik. Kreşlerimiz, pazaryerlerimiz, kültür merkezlerimiz, Çankaya Evlerimiz, engelsiz yaşam merkezimiz, ödüllü parklarımız, özel sektörden daha önde havuzlar ve spor merkezlerimizle hayatın her alanında var olan bir belediye oluşturduk. İnsana dokunan Çankayalının yaşam kalitesini arttıran 'İyi ki Çankayalıyım' dedikleri bir belediyeye dönüştük" diye konuştu.

İMAR MÜJDESİ

2021'in son dönemde özellikle Çankaya'nın Mamak ilçesi sınırında yatırımları bir bir hayata geçireceklerini söyleyen Taşdelen, Aşıkpaşa Pazaryeri'nin ardından, Kırkkonaklar Çankaya Evi'nin ve Bademlidere Kent Ormanı ve Parkı'nın da temeli atacaklarını ifade etti. "Çankaya'da tüm imkansızlıklara rağmen yapılanları Mamaklı komşularımızın da görmesini istiyorum" diyen Başken Taşdelen şöyle devam etti:

"Zafertepe'nin ardından, bu bölgede 40 yıldır imar bekleyen Boztepe ve Bademlidere Mahallesi sakini komşularımıza imar müjdesini vermekten mutluluk duyuyorum. Belediye meclisimiz oy birliği ile imar planı değişikliğini onaylamıştır. Şimdi plan Büyükşehir Belediyemizde. Bu plan halkın planıdır. Sizlerle birlikte yaptık. Bu planda haksız yere kesinti yok. İnsanları buradan alıp, başka yere götürmek yok. Kısa sürede Büyükşehirden de geçeceğini düşünüyorum. Böylece Zafertepe'den sonra yıllardır süre gelen bir sorunu daha çözmüş olacağız"