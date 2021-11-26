Avukatlık hizmetlerinde KDV indirimi

Adli yardım ve adli müzaheret kapsamındaki avukatlık hizmetlerinde uygulanan KDV oranı Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi.
Mal ve hizmetlerde uygulanacak KDV'nin tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nda yer alan adli yardım ve adli müzaheret hükümleri kapsamında verilen avukatlık hizmetlerinde yüzde 18 olan KDV oranının yüzde 8 olarak uygulanacağı belirtildi.
Kararın 1 Aralık 2021'den itibaren yürürlüğe gireceği bildirildi.
Söz konusu karara ulaşmak için tıklayabilirsiniz.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.