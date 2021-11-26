Avukatlık hizmetlerinde KDV indirimi

Adli yardım ve adli müzaheret kapsamındaki avukatlık hizmetlerinde uygulanan KDV oranı Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi.

Mal ve hizmetlerde uygulanacak KDV'nin tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nda yer alan adli yardım ve adli müzaheret hükümleri kapsamında verilen avukatlık hizmetlerinde yüzde 18 olan KDV oranının yüzde 8 olarak uygulanacağı belirtildi.

Kararın 1 Aralık 2021'den itibaren yürürlüğe gireceği bildirildi.

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