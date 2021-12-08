08 Ara 2021 - 13:33- Gündem G: 08 Ara 2021 - 13:34

E devletten vergi borcu yoktur yazısı alınır mı? Vergi borcu yoktur yazısı e devletten nasıl alınır?

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'Borcu yoktur' yazısı artık doğrudan e-Devlet'te. e-Devlet'ten daha önce kimlik doğrulamayla alınabilen "Borcu yoktur" yazısı, artık ayrı bir işlem gerekmeden e-Devlet Kapısı'ndan gerçek ve
E devletten vergi borcu yoktur yazısı alınır mı? Vergi borcu yoktur yazısı e devletten nasıl alınır? mask
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e-Devlet'ten daha önce kimlik doğrulamayla alınabilen "Borcu yoktur" yazısı, artık ayrı bir işlem gerekmeden e-Devlet Kapısı'ndan gerçek ve tüzel kişilere doğrudan verilmeye başlandı.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Borç Durum Yazısı Talep Girişi" hizmetleri e-Devlet'ten doğrudan alınabileceğini duyurdu.

e-Devlet Kapısı'nda hizmetlerin her geçen gün arttığına dikkati çekilen paylaşımda, devlet yardımları, teşvikler ve destekler, ödeme işlemleri, ruhsatlandırma gibi pek çok iş için ihtiyaç duyulan vergi borcu yoktur yazısı da artık e-devlet üzerinden verilebildiği bildirildi.

Borç Durum Yazısı Talep Girişi (Gerçek Kişi) ve Borç Durum Yazısı Talep Girişi (Tüzel Kişi) olmak üzere iki hizmetin entegrasyonuyla e-Devlet kapısında başlatılan işlemin aynı platformda hızla sonuçlanabileceği kaydedildi.
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08 Ara 2021 - 13:33 - Gündem

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