E devletten vergi borcu yoktur yazısı alınır mı? Vergi borcu yoktur yazısı e devletten nasıl alınır?

e-Devlet'ten daha önce kimlik doğrulamayla alınabilen "Borcu yoktur" yazısı, artık ayrı bir işlem gerekmeden e-Devlet Kapısı'ndan gerçek ve tüzel kişilere doğrudan verilmeye başlandı.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Borç Durum Yazısı Talep Girişi" hizmetleri e-Devlet'ten doğrudan alınabileceğini duyurdu.
e-Devlet Kapısı'nda hizmetlerin her geçen gün arttığına dikkati çekilen paylaşımda, devlet yardımları, teşvikler ve destekler, ödeme işlemleri, ruhsatlandırma gibi pek çok iş için ihtiyaç duyulan vergi borcu yoktur yazısı da artık e-devlet üzerinden verilebildiği bildirildi.
Borç Durum Yazısı Talep Girişi (Gerçek Kişi) ve Borç Durum Yazısı Talep Girişi (Tüzel Kişi) olmak üzere iki hizmetin entegrasyonuyla e-Devlet kapısında başlatılan işlemin aynı platformda hızla sonuçlanabileceği kaydedildi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.