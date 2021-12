Dünya Korolar Gününde Ankara Buluşması

Her yıl Aralık ayının ikinci pazar günü tüm dünyada coşkuyla kutlanan Dünya Koro Günü kutlamalarına Türkiye, tarihi CSO binasında Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çok Sesli Korosu’nun düzenlediği, korolar buluşması etkinliği ile katılacak.

12 Aralık Pazar günü ilk kez düzenlenecek Dünya Korolar Günü “Korolar Buluşması” da 13.00 ve 15.30’da başlayacak iki oturumda Türkiye'nin 4 şehrinden 12 katılımcı koronun dinletileri halka açık olarak gerçekleşecek.

Tüm olanakları ile ülkemizde çoksesli müziğin tanıtılması ve yaygınlaştırılması için hizmet eden ve gerek kurduğu çocuk ve kadınlar koroları gerekse koro şefliği eğitimleri ve koro şenliklerine katkıları ile de tanınan Sevda-Cenap And Müzik Vakfı, Cihan Can yönetimindeki Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Kadınlar Korosu ile kutlamalara katılacak.

Vakfımızın desteklemekten mutluluk duyduğu Ankara Çok Sesli Müzik Derneği Korosu, Muzaffer Arkan Korosu, Farkındalık Korosu Ankara Vokal de bu etkinlikte yer alarak konser verecekler ve seslerini birleştirerek akşamki büyük koroyu oluşturacaklar.

Saat 18.00'de sadece koroların katılımı ile gerçekleşecek olan Devlet Çoksesli Korosu’nun 12 katılımcı koro ve yaklaşık 400 korist aynı sahneyi paylaşacağı “Birlikte Söyle” etkinliği ilerleyen günlerde Devlet Çok Sesli Korosu sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanıyor olacak.