14 Ara 2021 - 10:30- Belediyeler G: 14 Ara 2021 - 10:31

Yenimahalle’nin üreten kadınları Podium AVM’de

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Kadın Emeği Pazarı AVM'ye taşındı. “Yenimahalleli Kadınlar Birlikte Güçleniyor” sloganıyla kurulan kadın emeği pazarı Podium AVM’de görücüye çıktı.
Yenimahalle’nin üreten kadınları Podium AVM’de mask
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*Kadın Emeği Pazarı AVM’ye taşındı. Yenimahalle’nin üreten kadınları Podium AVM’de. Yenimahalle Belediyesi ve Günebakanlar Kadın Kooperatifi işbirliğinde “Yenimahalleli Kadınlar Birlikte Güçleniyor” sloganıyla kurulan kadın emeği pazarı Podium AVM’de görücüye çıktı.

Her cuma Yenimahalle Kapalı Pazaryeri’nde her cumartesi ise Batıkent Kapalı Pazaryeri’nde tüketiciyle buluşan kadın emeği pazarı hava şartları nedeniyle AVM’ye taşındı. 200’ün üzerinde üretici kadın, birbirinden renkli ve özel el emeği göz nuru ürünlerini bundan böyle her hafta sonu Podium AVM içerisinde satışa sunacak.

Ailelerin refahı için kadınlar üretime katılmalı

Hava şartları nedeniyle kadın emeği pazarının AVM içine taşındığını ifade eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Ülkemizin ve ailelerimiz ekonomik sorunları var. İşsizlik, yoksulluk ve fiyat artışları önlenemez boyutlara ulaşmış durumda. Aile içerisinde sadece babanın kazancıyla çark dönmüyor artık. Ailelerin refah içerisinde yaşaması için öncelikle kadınların önünün açılması gerekiyor. Kadınların üretime katkı yapması ve kendi ürettiği el emeği ürünleri vatandaşa sergilemesi için açtığımız bu pazarlara ilçe sakinlerimiz yoğun ilgi gösteriyor. Yaptığımız bu hizmet hem kadınlara hem de ailelere büyük fayda sağlıyor” dedi.

AVM ziyaretçilerine de seslenen Başkan Yaşar, “Üreten kadınlarımıza el birliğiyle destek olmak için tüm yurttaşlarımızı stantları gezmeye, küçük de olsa buralardan alışveriş yapmaya davet ediyorum” dedi.

 

 

# Podium AVM, Kadın Emeği Pazarı AVM, Yenimahalle Kapalı Pazaryeri

14 Ara 2021 - 10:30 - Belediyeler

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Yenimahalle’nin üreten kadınları Podium AVM’de mask
Yenimahalle’nin üreten kadınları Podium AVM’de
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