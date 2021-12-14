Kanser hastası SGK'ya açtığı ilaç davasını kazandı! Ankara'dan emsal kanser ilacı kararı

SGK tarafından karşılanmayan ilaç bedelleri hakkında mağdur hastalar için emsal teşkil edecek mahkeme kararı çıktı.

Kanser hastası M.Y. için doktor tarafından reçete edilen ilaç ücretini karşılamayan Sosyal Güvenlik Kurumu’na karşı Av. Ceren Keskin tarafından açılan davada, hastalar bakımından hayati derecede önem arz etmesine rağmen SGK tarafından karşılanmayan yüksek bedelli ilaçlar için emsal teşkil edecek nitelikte bir karar verildi.

Ankara’da kanser tedavisi görmekte olan ve doktoru tarafından reçete edilen KEYTRUDA isimli ilacı almak için eczaneye giden M.Y. söz konusu ilacın SGK ödeme listesinde olmadığı cevabı ile karşılaştı. Bunun üzerine ilaç bedelinin karşılanması için SGK’ye başvuran ancak bu başvurusundan olumlu bir sonuç alamayan M.Y. konuyu Ankara Barosu’na kayıtlı avukatı Ceren Keskin aracılığı ile yargıya taşıdı.

Ankara 41. İş Mahkemesi nezdinde görülen davada öncelikle ilaç bedelinin ödenmemesi ile ilgili SGK işleminin durdurulması yönünde verilen 'ihtiyati tedbir' kararı ile yargılama süresince kullanılması gerekecek ilaç bedellerinin SGK tarafından ödenmesinin sağlandığını, sonrasında yargılama sürecinde alınan bilirkişi raporu doğrultusunda da davanın kabulü yönünde hüküm kuruldu.

Hasta M.Y.’nin avukatı Ceren Keskin, sürece ilişkin yaptığı değerlendirmede hasta sağlığı için hayati önem arz eden ilaç bedellerinin karşılanmaması yönündeki SGK karar ve işlemlerinin Anayasa’da güvence altına alınıp yaşama ve sosyal güvenlik hakkı ile sosyal devlet ilkesine aykırılık teşkil ettiği kaydedildi.

Birçok hasta, doktoru tarafından reçete edilen bu ilaçları maddi imkânsızlıkları dolayısıyla kullanamamakta ya da son derece büyük maddi zorluklar ile karşılaştığını ifade eden Av. Keskin, "SGK ödeme listesinde bulunmayan KEYTRUDA isimli ilaç bedelinin müvekkilin tedavi süresi boyunca hiçbir kesinti yapılmaksızın SGK tarafından karşılanması ve ayrıca dava öncesinde müvekkil tarafından ödenmek durumunda kalınan ilaç bedellerinin de SGK’den tahsili talebi ile açmış olduğumuz bu davada mahkemece ihtiyati tedbir talebimizin kabulüne karar verilerek telafisi imkânsız zararların önüne geçilebilmesi için söz konusu ilaç bedelinin yargılama süreci boyunca kurum tarafından karşılanmasına karar verilmiştir" dedi.

"DİĞER İLAÇLARA DA EMSAL TEŞKİL EDİYOR"

Bilirkişi raporu doğrultusunda davanın kabulü yönünde hüküm kurulduğunu ifade eden Keskin, "Bu karar esasen hayati riskin düşürülmesi ya da engellenmesi için kullanılmasında tıbbi zorunluluk olmasına ve muadili bulunmamasına karşın SGK tarafından karşılanmayan TECENTRIQ, OPDİVO,TAGRİSSO ve benzeri diğer ilaç bedelleri için de emsal teşkil edecek niteliktedir. Tüm bunların ötesinde temennimiz odur ki kendileri ve yakınları bakımından tarifi imkânsız derecede sıkıntılı süreçler yaşayan hastaların bir de dava süreçleri ile muhatap olmamaları için bu tür ilaçlar bir an önce SGK listesine alınır ve benzer mağduriyetlere son verilir" diye konuştu.