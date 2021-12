New York'tan Ceviz Ağacı filmine ödül

Pandemi sebebiyle hâla vizyona girememiş olan Ceviz Ağacı filmi, New York’tan “En İyi Film” ve “En İyi Oyuncu” ödülünü alarak döndü.

Takipçilerinin heyecanla vizyona girmesini beklediği Ceviz Ağacı filmi, festival yolculuğuna çeşitli ülkelerde devam ediyor. Ekim ayında 7.Balkan Panorama film festivalinde en iyi film ve en oyuncu ödüllerini alan “Ceviz Ağacı”, kasım ayında London City Film Festivali’nden en iyi yabancı film ödülünü alarak ayrıldı. Amerika’da 23 yıldır prestijli etkinlikleri ile tanınan The Artist Forum’un düzenlediği 6. Festival of Moving Image Festivali’nin, gala töreni cumartesi günü New York’ta yapıldı. Ceviz Ağacı filmi damgasını vurduğu törende film “En İyi Film” ve “En İyi Oyuncu” ödüllerine layık görüldü.

Festival yolculuğu devam eden Ceviz Ağacı, 14-20 Aralık'ta yapılacak olan Antakya film Festivali’nde ve ayrıca Mart Ayında Moskova'da gerçekleşecek olan Leonid Khromov International Film Festivali’nde de yarışacak.