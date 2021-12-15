Burcu Biricik'ten Camdaki Kız İtirafı! "Nalan’ı oynamıyorum Nalan beni oynuyor!" Yok Artık...

Zorlu PSM YouTube kanalının sevilen dijital serisi “Teras Noir”da Meriç Aral ve Efe Tunçer’in bu haftaki konuğu güzel ve başarılı oyuncu Burcu Biricik oldu.Burcu Biricik, Meriç Aral ve Efe Tunçer’in “Bugüne kadar aldığın en kötü tavsiye neydi?” sorusuna “Açıkçası ben hem aşırı iyi tavsiye alırım hem de tavsiye vermesini çok severim. Biri bir tavsiyede bulunduğu zaman şöyle derim; ‘çok haklısın, doğru söylüyorsun, tamam böyle yapayım’ diyorum. Yani hemen o tavsiyeyi içselleştirir ve kendimce bir mantığa oturtarak uygularım. Belki de tavsiyelerin hepsini o kadar çok kabul ettim ki en kötüsünü şu an bulamıyor olabilirim” cevabını verdi.



Burcu Biricik, Efe Tunçer’in “Oynadığın roller sende kalıcı etkiler bıraktı mı?” sorusuna “Birçok zaman rolümüzü oynarız ve çekim bitince etkisinden çıktığımızı söyleriz. Bu benim için de önceleri böyleydi ancak son zamanlarda oynadığım roller biraz daha içinde kalmam gereken roller oldu. Mesela Fatma’da ön hazırlık ve tüm çekim süreci boyunca, olağanca enerjimi çok yukarılara fırlatmamaya çalıştım. O bitince Boncuk rolünde biraz daha belimi doğrultmuş, dik bir enerjide olabildim çünkü yelpazesi daha geniş bir roldü.

Bu kadar üst üste çok fazla derinliği olan roller oynamak ister istemez yordu tabii. Camdaki Kız da mesela çok zor bir iş ama kafayı kırmaya başlayınca eğlenmeye başlıyorsun. Şaka bir yana şunu söyleyebilirim ki neredeyse 13 saat o karakter olarak yaşıyorsun, onunla yatıp onunla kalkıyorsun. Ben de artık diyorum ki; galiba ben Nalan’ı oynamıyorum Nalan beni oynuyor” cevabını verdi.