Aslıhan Malbora: "Kendimi şanslı hissediyorum"

Zorlu PSM’nin sevilen YouTube programı “İbrahim Selim ile Bu Gece”nin bu haftaki konuğu “Üç Kuruş” ve geçtiğimiz haftalarda yayına giren “Etkileyici” dizisinin Leyla’sı Aslıhan Malbora oldu.

Zorlu PSM’nin sevilen programı, unduğu “İbrahim Selim ile Bu Gece”nin konuğu olan güzel oyuncu Aslıhan Malbora, oyunculuk kariyerinin başlangıcından ilk set deneyimine, sette başına gelen komik olaylardan kişisel tercihlerine kadar sorulan soruları samimiyetle cevapladı.

Aslıhan Malbora, İbrahim Selim’in merakla sorduğu “Soyadının anlamına ilk ne zaman baktın ve bununla ilgili yapılan en kötü şaka neydi?” sorusuna “İsmimin anlamına bakmadım çünkü kendimin farkına varıp soyadımın tuhaflığını anladığım an bunu aileme hemen sordum. En kötü şakaya gelirsek ‘Malbora mı? Kısa mı uzun mu?’ gibisinden yapılan kötü şakalar diyebiliriz.

Ya da birisiyle tanışıyorum ‘Merhaba ben Aslıhan Malbora’ dediğimde karşı taraftan da kötü esprilerle karşılaşıyorum. Anlamına gelecek olursak; '’Milli mücadele zamanında atalarım, mallarını kaybetmiş ve mallarının alabora olmasından dolayı bu isim meydana gelmiş. Birleşik isim ancak ciddi bir ses benzerliği yarattığından böyle bir durum oluşturuyor.” cevabını verdi.

'TEK TECRÜBEM OYUNCULUK SEÇMELERİYDİ'

Aslıhan Malbora, “Oyunculuk kariyeri senin için nasıl gelişti?” diye soran İbrahim Selim’e “Şöyle gelişti, ‘abim benden daha zeki, eyvah bir şey yapmalıyım’ dediğim anda halihazırda çift anadal yapıyordum. İstanbul’a geleli iki yıl olmuştu

ve kısa sürede yeniden İstanbul’a neden geldiğimi ve amacımı hatırladım. Daha sonra 35.5 Akademi’de eğitimlere başladım.

O zamanki menajerim görüşmeye götürdü beni. Böyle salonda bir sahneydi, herkes oynuyordu o anda ve ben hayatımda hiç sahneye çıkmamıştım ve bir deneyimim yoktu. Kısaca oynamasının osunu bilmiyordum henüz. Tek tecrübem oyunculuk seçmeleriydi. Kısa süre sonra nerede olduğumu anladım ve o an ‘vay be buradayım şu an ve o an bu an!” dedim içimden. Açıkçası bu tür şeyler çok az insanın başına geliyor bu ülkede. Bu yüzden kendimi şanslı hissediyorum.” cevabını vererek kariyer başlangıcı hakkında oldukça samimi açıklamalar yaptı.