20 Ara 2021 - 12:44- Magazin G: 20 Ara 2021 - 12:45

Dracula geri dönüyor

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Dünyanın en meşhur vampiri Dracula, 90 dakikalık çok özel üç bölümle meraklılarıyla BBC ekranlarında buluşacak.

Dracula geri dönüyor mask
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Dünyanın en meşhur vampiri Dracula, 90 dakikalık çok özel üç bölümle meraklılarıyla BBC ekranlarında buluşacak. Bram Stoker’ın kült romanından esinlenen yeni BBC draması Dracula’nın yapımcılığını Sherlock ile milyonları ekrana kitleyen Steven Moffat ve Mark Gatiss üstlendi.

Kötülüğü çekici kılan Dracula’nın ilk bölümü, 12 Ocak Çarşamba günü saat 21:00’da Digitürk, Tivibu ve KabloTV platformlarında yer alan BBC First ekranlarında altyazı seçeneği ile yer alacak.

Hartswood Films’in prodüksiyonunu üstlendiği yapımda, Dracula karakterini ünlü oyuncu Claes Bang (The Girl in the Spider’s Web, The Affair, Borgen) canlandırıyor. Sherlock’un dahi ekibinin kaleminden çıkan yapımın ikonik başrolünü oynamaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Bang, “Dracula özünde kötü bir karakter; ancak aynı zamanda bir o kadar karizmatik, zeki, esprili ve çekici. Yıllar boyunca onu oynayan tüm harika oyuncuların bıraktığı muhteşem izlere yenilerini ekleyeceğim için kendimi çok ayrıcalıklı hissediyorum” açıklamasını yaptı.

20 Ara 2021 - 12:44 - Magazin

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