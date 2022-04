Baba Dizisinin Büşra'sı Özge Yağız Çok Özel Pozlar İle Gündem Oldu!

Show TV’de yayınlanan aksiyon ve dram dizisi “Baba”daki oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çekerek sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında yer alan Özge Yağız, MAG Nisan kapağının konuğu oldu.

“İyileşmek istediğim an denize kaçarım.”

“İlk kez girdiğim seçmelerde ilk işimi almıştım ve ertesi gün hemen sete çıktım.”

“Ders, sen öğrenene kadar devam eder.”

“Doğru şeylerin eninde sonunda bizi bulduğuna inanıyorum.”

Başarılı ve güzel oyuncu Özge Yağız, kendisi ve oyunculuk kariyeriyle ilgili merak edilen soruların cevabını MAG Okurları ile paylaştı.

Oyunculuk serüveninin nasıl başladığını “İlk kez girdiğim seçmelerde ilk işimi almıştım ve ertesi gün hemen sete çıktım. Hızlı, heyecanlı ve tutkulu bir başlangıçtı. Böyle de devam ediyor. Öğrenme açlığı, kendinizi geliştirmenize en büyük etken. Gözlemlemek, dinlemek, anlamak…” ifadeleriyle dile getiren güzel oyuncu, şu anda “Baba” dizisinde canlandırdığı Büşra karakteriyle ilgi açıklamalarda bulundu. Karakterin hikayesinin kendisini çok duygulandırdığını dile getiren Özge Yağız “Büşra’nın hikâyesini ilk okuduğumda o kadar üzülmüştüm ki, onunla bütünleşebilmek için çok dibe inmem gerekti. Çünkü yalnızdı, ürkekti, vazgeçmişti. İnsanın yaşarken o kadar dibe indiği duygular ki bunlar, psikolojiniz başka bir boyuta atlıyor. Her şeyiyle seviyorum Büşra’yı. Zeki kızım benim, umarım hep kıymetinin bilineceği yerlerde olur” dedi.

Canlandırdığı karakterler arasında kendini en yakın hissettiği karakter sorulduğunda “Ayrım yapamıyorum. Kendimi her birine ayrı ayrı yakın hissetmeseydim, çıktığım yollarda yürümek benim için çok zor olurdu” cevabını veren başarılı ve güzel oyuncu Özge Yağız, ileride canlandırmak istediği bir karakter olup olmadığı konusunda ise “Önceden düşünürdüm bunu ama artık günbegün öyle hızlı değişimler yaşıyoruz ki her alanda, aklımda beliren tek şey; içinde bulunduğum ve bulunmak isteyeceğim her işe heyecan duyabilmek ve tutkuyla bağlı kalabilmek oluyor” açıklamasında bulundu.

Pozitif ve güler yüzlü hali ile dikkat çeken Özge Yağız, enerjisinin kaynağını “İnanç sanırım. Hissettiğim her duyguya, kafamda oluşan her düşünceye çok inanırım. Doğru şeylerin eninde sonunda bizi bulduğuna inanıyorum. Bu yüzden enerjimi en iyisini yaptığımdan emin olmaya harcıyorum, geriye kalan her şeyi akışına bırakıyorum” sözleriyle dile getirdi.Yağız, kendisini üç kelime ile “Duygusal, çalışkan, doğal” olarak tanımladı.