Bakan Bozdağ, infaz ve koruma memurlarıyla oruç açtı

ANKARA (İGFA) - Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki iftar programında infaz koruma memurları ile iftar yapan Bakan Bozdağ, programa katılanlar nezdinde tüm ceza infaz koruma memurlarının ramazan ayını tebrik etti.

Ramazanın ilk iftarını zorlu vazifelerini fedakarca yürüten infaz koruma memurlarıyla yapmak istediğini belirten Bozdağ, emekleri için her bir infaz koruma memuruna teşekkürlerini iletti. Ceza infaz kurumlarındaki görevlerin ağır ve zor olduğuna belirten Bakan Bozdağ, infaz sisteminin bir ülkenin demokratik hukuk devleti olduğunun en önemli göstergelerinden biri olduğunu kaydetti. Bozdağ, Türkiye'nin, dünyaya örnek olan bir infaz sistemine sahip olduğunu ifade etti. Bakan Bozdağ, Ramazan ayının Rusya-Ukrayna savaşının bitmesine, dünyanın dört bir yanında akan kan ve gözyaşının dinmesine vesile olması yönünde temennilerde de bulundu.

HER TÜRLÜ DENETİME AÇIK İNFAZ SİSTEMİ

Adalet Bakanı Bozdağ, her şeyin daha iyi olması, demokratik hukuk devleti kurallarına göre sağlıklı bir biçimde işlemesinin en büyük arzu olduğunu vurgulayarak, "Cezaevlerindeki infaz uygulamaları, anayasamız ve kanunlarımız çerçevesinde, anayasaya ve hukuka uygun bir biçimde yerine getirilmektedir. Burada herhangi bir kimsenin endişesi ve şüphesi olmamalıdır. Çünkü her türlü denetime açık bir infaz sistemi uyguluyoruz, uygulamaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

Cezaevinde yatan hükümlü ve tutukluların her birinin can emniyetinden birinci derecede devletin sorumlu olduğunu dile getiren Bozdağ, cezaevi yönetimlerinin ve infaz koruma memurlarının her bir tutuklu ve hükümlüye ailesinin devlete emaneti gibi baktığını ifade etti.

Özellikle terör örgütleri PKK, FETÖ, DEAŞ ve bunlara destek verenlerin bu iftira kampanyalarını yürüttüğünü belirten Bozdağ, iftira kampanyalarına karşı kalkanlarının şeffaflık olduğunu kaydetti.

Cezaevlerinde işkence ve kötü muameleye hükümet olarak bugüne kadar hiç göz yummadıklarını ve bundan sonra da yummayacaklarını belirten Bozdağ, bir hadise varsa hem idari hem de adli yönden üzerine gittiklerini ancak iftiralarla herhangi bir cezaevi personelinin karalanmasına, Türk infaz sisteminin itibarsızlaştırılmasına, Türkiye'nin uluslararası alanda suçlanmasına asla izin vermeyeceklerini bildirdi.