Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda şehit aileleriyle buluştu

İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde şehit aileleriyle bir araya geldiği iftar yemeğinin ardından yaptığı konuşmada, “Şehitlerimize ve gazilerimize olan şükran borcumuzu ödemenin en güzel yolunun, özellikle de ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmak, gençlerimize 2053 vizyonunu miras bırakmak olduğuna inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Her ramazanda olduğu gibi bu yıl da ilk iftarlarını şehit yakınlarıyla yapmak istediklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendilerine sofralarını şereflendirdikleri için şükranlarını sundu.

Mübarek ayın ülke, millet, bölge ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizlerin de yakından bildiği gibi 2020 yılından beri ramazan aylarını koronavirüs salgınının gölgesinde biraz da buruk bir şekilde geçirdik. Hamdolsun, artık salgın belasını büyük ölçüde başımızdan defettik. İnşallah birkaç aya kadar bu konuya özellikle uzak durur, bunu gündemimizden tamamen çıkarmış olmayı hedefliyoruz" dedi.

Bu yılki ramazan ayını da Karadeniz'in kuzeyinde cereyan eden, siyasi ve sosyal etkileri Türkiye'ye kadar ulaşan bir savaş ortamında karşıladıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her ikisiyle de yakın insani, siyasi, ekonomik ve tarihi ilişkilere sahip olduğumuz Rusya ve Ukrayna arasında süren savaşı bitirmek için yoğun gayret sarf ediyoruz. Enerjiden gıdaya kadar pek çok alanda küresel ticaretin dengelerini bozduğu için olumsuz yansımalarını bizim de hissettiğimiz bu savaşın bir an önce sona ermesini özellikle diliyoruz. Daha önce Suriye'de gördüğümüz insani trajedilerin bir benzeri şimdi Ukrayna'da yaşanıyor. Bu tablo bize vatan topraklarını korumanın, özgürlüğümüze sahip çıkmanın, onurumuzu muhafaza etmenin ne denli önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Unutulmamalıdır ki vatanı olmayanın özgürlüğü olmaz. Özgürlüğü olmayanın onuru kalmaz. Onuru kalmayanın da başına her türlü musibet gelir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın en köklü devlet geleneğine ve vatan sevgisine, en güçlü milli birlik ve beraberliğine sahip millet olarak kendimizi asla bu duruma düşürmedik ve düşürmeyeceğiz." vurgusu yaptı.