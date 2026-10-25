Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türk İşaret Dili kullanan işitme engelli bireylerin yaşamını kolaylaştıran AİLEM Engelsiz İletişim Merkezi aracılığıyla bugüne kadar 335 bin 288 çağrıya çeviri desteği sağlandığını açıkladı. Merkez, 54 bin 788 kayıtlı kullanıcısıyla hayatın her alanında güçlü bir köprü kurmaya devam ediyor.

Türkiye’de sosyal devlet anlayışının en kapsayıcı ve hayat dokunan projelerinden biri olan engelsiz yaşam hamleleri, dijital teknolojilerin gücüyle her geçen gün daha geniş kitlelere ulaşıyor. Toplumun tüm kesimlerinin kamu hizmetlerine, bilgiye ve sosyal yaşama eşit şartlarda erişebilmesi amacıyla hayata geçirilen projeler, vatandaşların günlük hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hizmete sunulan ve Türk İşaret Dili kullanan bireylerin iletişim engellerini ortadan kaldıran AİLEM Engelsiz İletişim Merkezi, ulaştığı rekor rakamlar ve sunduğu kesintisiz hizmet kalitesiyle büyük bir başarıya imza atıyor.

Konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, merkezin bugüne kadar üstlendiği kritik role ve ulaştığı etkileyici istatistiklere dikkat çekti.

AİLEM Engelsiz İletişim Merkezi 335 Bin Çağrıyı Geride Bıraktı

İşitme engelli bireylerin kamu kurum ve kuruluşlarıyla, sağlık merkezleriyle, eğitim kurumlarıyla ve sosyal hayatın içindeki tüm aktörlerle kurdukları iletişimi en üst düzeyde destekleyen AİLEM Engelsiz İletişim Merkezi, kısa sürede milyonlarca vatandaşın vazgeçilmezi haline geldi. Bakan Göktaş, merkezin kuruluş amacına ve bugüne kadar sağlanan katkılara değinerek şu bilgileri paylaştı:

"AİLEM Engelsiz İletişim Merkezi ile Türk İşaret Dili kullanan vatandaşlarımızın iletişim ihtiyaçlarına hızlı, güvenilir ve erişilebilir çözümler sunuyoruz. Merkezimizin halihazırda 54 bin 788 kayıtlı kullanıcısı bulunuyor. İşitme engelli bireylerimizin eğitimden istihdama, sağlık hizmetlerinden bankacılık işlemlerine, aile içi iletişimden kamu kurumlarıyla yürütülen resmi işlemlere kadar hayatın her alanında kesintisiz iletişim kurabilmeleri amacıyla günlük ortalama 250 ila 300 çağrıya destek sağlanıyor."

Yapılan açıklamaya göre, merkez aracılığıyla bugüne kadar karşılanan toplam çağrı sayısı 335 bin 288'e ulaştı. Bu devasa rakam, sistemin ne kadar yoğun bir ihtiyaç duyulan alanı doldurduğunu ve vatandaşlar tarafından aktif olarak kullanıldığını açıkça gözler önüne seriyor.

Hayatın Her Alanında Engelleri Kaldıran Dijital Çözüm

Teknolojinin imkanlarının sosyal hizmetlerle harmanlandığı bu özel merkeze erişim son derece kolay bir şekilde sağlanabiliyor. Vatandaşlar, akıllı telefonları üzerinden iOS ve Android mobil uygulamaları aracılığıyla ya da doğrudan web üzerinden sisteme bağlanarak anlık çeviri ve iletişim desteği alabiliyor.

Eğitim hayatına devam eden öğrencilerden iş arayan gençlere, hastane randevularını yöneten hastalardan resmi kurumlarla iş yürüten vatandaşlara kadar geniş bir yelpazede hizmet veren merkez, toplumsal hayata tam katılımın önündeki en büyük engellerden biri olan iletişim bariyerini tamamen ortadan kaldırıyor.

Her İki Taraf İçin de Kesintisiz İletişim Köprüsü

AİLEM Engelsiz İletişim Merkezi'nin yalnızca işitme engelli bireylerin kullanımına mahsus olmadığını vurgulayan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, sistemin çift yönlü işleyişine dikkat çekti. Merkez; işitme engelli bir danışana, hastaya, veliye veya müşteriye ulaşmak isteyen işiten bireylerin de rahatlıkla kullanabileceği bir altyapıya sahip.

Bakan Göktaş bu durumu, "AİLEM Engelsiz İletişim Merkezi'ni, Türk İşaret Dili kullanan vatandaşlarımız ile toplumun diğer bireyleri arasında güçlü, kapsayıcı ve anlamlı bir iletişim köprüsü olarak görüyoruz" sözleriyle özetledi. Toplumsal dayanışmayı ve fırsat eşitliğini güçlendiren bu tür yenilikçi projelerin, önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceği ve engelsiz bir Türkiye vizyonuna büyük katkı sunacağı belirtiliyor.