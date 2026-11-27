Akıllı telefon pazarının yenilikçi markalarından Huawei, katlanabilir cihaz kategorisindeki iddiasını bir üst seviyeye taşıyan yeni amiral gemisi Huawei Mate X8 modelini teknoloji tutkunlarının beğenisine sundu. Menteşe bölgesindeki kat izini görünmez hale getiren özel ekran teknolojisi, ultra ince tasarımı ve yüksek batarya kapasitesiyle dikkat çeken cihaz, şimdiden sektörün en çok konuşulan modelleri arasına girdi. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Mate X8, bugüne kadar üretilmiş en hafif Mate X modeli olma unvanını taşıyor. Çin pazarında ön sipariş süreci başlayan yeni amiral gemisi, 4 Aralık tarihinde raflardaki yerini alacak.

Yeni Huawei Mate X8, mühendislik sınırlarını zorlayan boyutlarıyla öne çıkıyor. Telefon katlı durumdayken 8,95 mm, tamamen açıldığında ise yalnızca 4,2 mm kalınlığa sahip. Yenilenen arka yüzey dokusu ve üç farklı renk seçeneğiyle kullanıcıların karşısına çıkan cihaz, güncellenen kamera halkası ve menteşe yapısıyla selefi Mate X7 modelinden kolayca ayrılıyor. Ekran tarafında ise ön yüzde 6,54 inç kapak ekranı, iç kısımda ise 8,2 inç boyutunda katlanabilir ana ekran bulunuyor. Her iki panel de 1-120 Hz arasında dinamik olarak uyarlanabilen yenileme hızı sunarken, iç ekran 8.000 nit, dış kapak ekranı ise 12.000 nit gibi rekor seviyedeki tepe parlaklık değerlerine ulaşabiliyor.

Donanım gücünü 9 çekirdekli Kirin 9050 Pro işlemciden alan cihazda standart olarak 12 GB RAM yer alıyor. Serinin özel sürümü olan Collector's Edition versiyonunda ise bellek kapasitesi 16 GB RAM seviyesine çıkarken, depolama alanı seçenekleri 256 GB ile 2 TB arasında çeşitlilik gösteriyor. Kutudan HarmonyOS 7 işletim sistemiyle çıkan telefon, kamera yetenekleriyle de amiral gemisi standartlarını karşılıyor. Arka tarafta 50 MP değişken diyaframlı ana kamera, 40 MP ultra geniş açı lens ve 3,5x optik yakınlaştırma sunan 50 MP periskop telefoto kamera konumlandırılmış durumda. Hem iç ekranda hem de kapak ekranında ise 8 MP çözünürlüğünde ön kameralar bulunuyor.

İnce gövdesine rağmen pil ömründen taviz vermeyen Mate X8, bünyesinde 6.200 mAh kapasiteli güçlü bir batarya barındırıyor. Bu yüksek kapasiteli pil; 66W kablolu, 50W kablosuz ve 7,5W ters kablosuz şarj teknolojilerini destekliyor. Fiyatlandırma tarafında ise 12 GB RAM ve 256 GB depolama sunan başlangıç sürümü 12.999 yuan (yaklaşık 1.950 dolar), 512 GB kapasiteli versiyon ise 13.999 yuan (yaklaşık 2.100 dolar) etiketle satışa sunulacak. Huawei Mate X8 modelinin Türkiye satışı ve küresel pazar fiyatı hakkında ise henüz resmi bir takvim paylaşılmadı.