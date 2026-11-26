Teknoloji dünyasının güvenilir kaynaklarından Engadget, Apple’ın yakında tanıtması beklenen iPhone 18e modeline ait CAD çizimlerini incelediğini duyurdu. Sızıntılara göre cihaz, selefinden farklı olarak kareye yakın ve çıkıntılı bir arka kamera modülüyle gelecek. Aynı zamanda ilkbaharda tanıtılacak iPhone 18 ve iPhone Air 2 modellerinin kamera kalınlıkları ile ekran detayları da netleşmeye başladı.

Akıllı telefon pazarının lider isimlerinden Apple, gelecek bahar aylarında kullanıcıların beğenisine sunmayı planladığı yeni nesil cihazları üzerinde çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Geçtiğimiz mart ayında iPhone 17e modelini piyasaya süren teknoloji devinin, serinin devamı niteliğindeki iPhone 18e modelini şubat veya mart ayında tanıtabileceği Bloomberg muhabiri Mark Gurman tarafından dile getirilmişti. Konuyla ilgili en çarpıcı ve somut sızıntı ise teknoloji yayını Engadget cephesinden geldi. Daha önce iPhone 17 ve iPhone 18 Pro serilerinin renk seçeneklerini lansmandan önce doğru bir şekilde sızdıran güvenilir bir kaynağa dayandırılan habere göre, iPhone 18e’ye ait CAD çizimleri arka tasarımda köklü bir yeniliğe işaret ediyor.

Mevcut iPhone 17e modelinde arka yüzeyde belirgin bir kamera adası bulunmuyor; yalnızca tek kamera lensi kasadan hafifçe dışarı çıkarken, flaş ve mikrofon doğrudan arka camdaki açıklıklarda konumlanıyordu. Ancak henüz kamuoyuyla paylaşılmayan yeni CAD çizimleri, iPhone 18e’nin yaklaşık 28 × 35 mm boyutlarında, kareye yakın ve belirgin şekilde çıkıntılı bir kamera modülüne geçiş yapacağını gösteriyor. Bu yeni modülün içerisinde tek arka kamera lensi, LED flaş ve mikrofonun bir arada yer alacağı belirtiliyor. Tasarım dili açısından bu yeni yapının, iPad Pro 11 (2025) ve iPad Pro 13 (2025) modellerindeki kamera adasıyla büyük benzerlik taşıdığı ifade ediliyor.

İlkbahar döneminde vitrine çıkması beklenen modeller arasında bu yeni kare modül tasarımının yalnızca iPhone 18e modeline özel kalacağı öne sürülüyor. Serinin ana modeli olan iPhone 18’in CAD çizimleri, cihazın genel hatlarıyla selefinin tasarım dilini koruyacağını ancak kamera adasının kalınlığının 3,45 mm seviyesinden 3,8 mm’ye çıkacağını ortaya koyuyor. Apple’ın iPhone 15 serisinden bu yana standart modellerinde aynı 48 megapiksellik ana kamera sensörünü tercih ettiği göz önüne alındığında, kalınlıktaki bu artışın lens veya sensör tarafında önemli bir donanımsal iyileştirmeye işaret ettiği düşünülüyor.

Sızıntıların bir diğer önemli ayağını ise ince tasarımıyla dikkat çeken iPhone Air 2 oluşturuyor. Cihaza ait CAD çizimleri, daha önce ortaya çıkan maketlerde görülen ikinci arka kamera iddialarını güçlü bir şekilde doğruluyor. Yeni modelde iki kamera lensinin yan yana konumlandırılacağı belirtilirken, telefonun 5,6 mm’lik ultra ince gövde kalınlığını koruyacağı, kamera modülü kalınlığının ise yine 3,45 mm’den 3,8 mm’ye yükseleceği aktarılıyor. Ayrıca hem iPhone 18 hem de iPhone Air 2 modellerinin, iPhone 18 Pro serisindeki küçültülmüş yapı yerine mevcut Dynamic Island tasarımını korumaya devam edeceği vurgulanıyor.