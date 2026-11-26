Oyun dünyasının yıllardır büyük bir sabırsızlıkla beklediği Grand Theft Auto VI (GTA 6), konsol platformlarında piyasaya sürülmesinin ardından bu kez bilgisayar oyuncularının gündemine oturdu. PlayStation 5 ve Xbox Series X|S sahipleri oyunun keyfini çıkarmaya başlarken, PC kullanıcıları yapımın bilgisayarlara ne zaman geleceğini araştırmaya başladı. Geliştirici stüdyo Rockstar Games cephesinden bilgisayar sürümü için henüz resmi bir tarih paylaşılmasa da sektör kaynaklarından sızan bilgiler heyecanı zirveye taşıdı.

Rockstar Games imzalı dev yapım, 19 Kasım 2026 tarihinde yeni nesil konsollarda resmen oyuncularla buluştu. Ancak stüdyonun mevcut duyurularında PC platformunun yer almaması, bilgisayar oyuncularının bekleyişini sürdürüyor. Oyun endüstrisindeki kulislerde GTA 6'nın bilgisayar sürümünün 2027 yılında raflardaki yerini alabileceği güçlü şekilde konuşuluyor. Özellikle GamesBeat'in sektör içindeki güvenilir kaynaklara dayandırdığı haberde, oyunun 2027 yılının ilk üç ayında PC kullanıcılarına sunulabileceği öne sürüldü. Yine de bu tarihin Rockstar Games veya ana şirket Take-Two Interactive tarafından henüz doğrulanmadığını hatırlatmakta fayda var.

Peki Rockstar Games neden büyük yapımlarında PC sürümünü daha sonra çıkarmayı tercih ediyor? Stüdyonun geçmişteki yayın politikasına bakıldığında bu durumun artık bir gelenek haline geldiği görülüyor. Örneğin efsanevi GTA 5, ilk olarak Eylül 2013'te konsollar için yayımlanmış, bilgisayar sürümü ise yaklaşık 19 aylık bir bekleyişin ardından Nisan 2015'te piyasaya sürülmüştü. Benzer şekilde Ekim 2018'de konsollara gelen Red Dead Redemption 2 de tam bir yıl sonra, Kasım 2019'da PC oyuncularıyla buluşmuştu. Bu geçmiş örnekler, GTA 6 için de benzer bir optimizasyon ve yayın stratejisinin izlendiği ihtimalini güçlendiriyor.

Bilgisayar oyuncularının en çok merak ettiği bir diğer konu ise sistem gereksinimleri oldu. Ancak PC sürümü henüz resmen duyurulmadığı için oyunun minimum ve önerilen donanım listesi de paylaşılmış değil. İşlemci, ekran kartı, bellek ve depolama alanı gibi kritik teknik detayların resmi duyuruyla birlikte açıklanması beklenirken, internette dolaşan tahmini listelere itibar edilmemesi gerekiyor. Şu an için yalnızca PlayStation 5 ve Xbox Series X|S üzerinden oynanabilen yapımın Steam, Epic Games Store veya Rockstar Games Launcher çıkış tarihine dair kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor. Bilgisayar oyuncuları, stüdyonun resmi kanallarından gelecek müjdeli haberi beklemeye devam ediyor.