Dünyanın en popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcıların en çok talep ettiği planlanmış mesajlar özelliğini resmen duyurdu. Önümüzdeki haftalarda kademeli olarak tüm dünyada kullanıma sunulacak yenilik sayesinde kullanıcılar, metin, fotoğraf ve videolarını 14 gün sonrasına kadar zamanlayabilecek ve telefonları kapalı olsa bile iletileri alıcıya ulaşacak.

Dünyanın en yaygın kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyacak yeni bir adımla gündeme geldi. Şirket tarafından yapılan resmi duyuruyla birlikte, platform kullanıcılarının uzun süredir en çok talep ettiği özelliklerin başında gelen planlanmış mesajlar dönemi resmen başlıyor. Bu yenilik, iletişim süreçlerini çok daha esnek ve kontrol edilebilir hale getirmeyi amaçlıyor.

Kullanıma sunulan bu yeni araç sayesinde WhatsApp kullanıcıları, hem bireysel sohbetlerde hem de kalabalık grup konuşmalarında göndermek istedikleri iletileri önceden programlayabilecek. Sistemin sunduğu zaman aralığına göre kullanıcılar, bir mesajı gönderim anından itibaren en erken 10 dakika, en geç 14 gün sonra alıcıya ulaşacak şekilde ayarlayabiliyor. Bu esneklik, özellikle doğum günü kutlamaları, iş hatırlatmaları veya farklı saat dilimlerinde yaşayan kişilerle kurulan iletişimlerde büyük bir kolaylık sağlayacak.

Kullanım açısından oldukça pratik bir arayüz sunan WhatsApp zamanlanmış mesajlar özelliğini aktif etmek için karmaşık menüler arasında dolaşmak gerekmiyor. Kullanıcıların mesajlarını yazdıktan sonra ekrandaki gönder düğmesine basılı tutması ve açılan pencereden iletinin ulaşmasını istedikleri tarih ile saati seçmesi yeterli oluyor. Karşı tarafa ulaşan iletiler, standart mesajlardan hiçbir farkı olmadan normal sohbet akışı içerisinde görünüyor.

Platform, kullanıcılara planladıkları içerikler üzerinde tam kontrol imkanı da tanıyor. Gönderim sırasına alınan tüm gelecekteki mesajlar tek bir ekranda listelenebiliyor ve kullanıcılar fikir değişikliği yaşamaları durumunda bu iletileri gönderim saati gelmeden önce silebiliyor.

Yeni özelliğin en dikkat çekici teknik detayı ise cihazın çevrimdışı durumlarda bile işlemi kesintisiz sürdürebilmesi oldu. Yapılan açıklamaya göre telefon kapalı olsa veya cihazın şarjı tamamen tükenmiş olsa bile, önceden kurulan planlanmış mesajlar belirlenen tam saatte alıcıya ulaşıyor. Üstelik bu süreçte güvenlik standartlarından da taviz verilmiyor; zamanlanan tüm içerikler diğer kişisel sohbetlerde olduğu gibi uçtan uca şifreleme koruması altında tutuluyor. Bu sayede WhatsApp yetkilileri de dahil olmak üzere üçüncü tarafların mesaj içeriklerine erişmesi tamamen engelleniyor.

Sadece düz metinlerle sınırlı kalmayan bu yenilik, fotoğraf ve video gönderimlerini de tam olarak destekliyor. WhatsApp yetkilileri, planlanmış mesajlar özelliğinin önümüzdeki haftalardan itibaren kademeli olarak tüm dünyada aktif hale getirileceğini duyurdu.