Apple’ın katlanabilir telefonu iPhone Duo, Türkiye’de 23 Ekim’de satışa çıkacak. Başlangıç fiyatı 229.999 TL olan model, iki renk ve dört depolama seçeneğiyle sunuluyor. Ön siparişler başladı ancak satış tarihi her siparişin aynı gün teslim edileceği anlamına gelmiyor. Fiziksel SIM kart desteğinin bulunmaması da satın almadan önce kontrol edilmesi gereken ayrıntılar arasında bulunuyor.

Apple’ın katlanabilir telefon modeli iPhone Duo’nun Türkiye satışları 23 Ekim 2026 Cuma günü başlayacak. Ön sipariş süreci 16 Ekim saat 15.00’te açılan cihaz, Apple Türkiye mağazasında 229.999 TL’den başlayan fiyatlarla listeleniyor.

Yeni modelde iki renk ve dört farklı depolama kapasitesi bulunuyor. Satın alma hazırlığı yapan kullanıcılar açısından fiyatın yanında teslimat tarihi, operatör uyumluluğu ve depolama ihtiyacı da önem taşıyor. Özellikle yalnızca eSIM ile çalışması, fiziksel SIM kart kullananların geçiş öncesinde dikkate alması gereken özelliklerden biri.

iPhone Duo Türkiye fiyatı ne kadar?

Apple Türkiye’nin satış sayfasında iPhone Duo, 256 GB, 512 GB, 1 TB ve 2 TB kapasitelerle yer alıyor. Renk seçeneklerinin resmî adları ise Yıldız Rengi ve Gece Rengi. Aynı depolama kapasitesinde renk tercihi fiyatı değiştirmiyor.

Depolama kapasitesi Türkiye satış fiyatı 256 GB 229.999 TL 512 GB 246.999 TL 1 TB 280.999 TL 2 TB 335.999 TL

Başlangıç modeliyle en yüksek kapasiteli seçenek arasındaki fiyat farkı 106.000 TL. Bu nedenle depolama tercihi, toplam satın alma bedelini belirleyen başlıca unsurlardan biri.

Hangi depolama seçeneği ne kadar fark yaratıyor?

256 GB yerine 512 GB tercih edildiğinde fiyat 17.000 TL yükseliyor. 512 GB ile 1 TB arasında 34.000 TL, 1 TB ile 2 TB arasında ise 55.000 TL fark bulunuyor.

Kapasite karşılaştırmasında mevcut telefonda kullanılan alanı kontrol etmek, daha somut bir başlangıç sağlayabilir. Fotoğraf ve videoların yanı sıra indirilen uygulamalar, oyunlar ve çevrimdışı dosyalar da depolamada yer kaplıyor. Kullanıcının bu içeriklerin ne kadarını yeni telefona taşıyacağı, seçimini etkileyebilir.

Bulut depolama hizmeti kullanmakla telefonun kendi kapasitesini artırmak ise farklı tercihler. Satın alma öncesinde yalnızca mevcut boş alana değil, kullanım alışkanlığına da bakmak gerekiyor.

23 Ekim satış tarihi, aynı gün teslimat anlamına geliyor mu?

Resmî satış tarihi ile kişiye gösterilen teslimat tarihi aynı olmayabilir. Ön siparişin tamamlanması, cihazın mutlaka 23 Ekim’de teslim edileceğini göstermiyor. Seçilen renk, kapasite ve satıcının stok durumu, sipariş ekranındaki teslimat tahminini etkileyebiliyor.

Ön siparişlerin açılmasının ardından yayımlanan bilgilerde de bazı gönderim sürelerinin satış tarihinin ilerisine uzandığı aktarıldı. Bu nedenle belirli bir tarihe yetişmesi gereken alışverişlerde, genel satış duyurusu yerine siparişe özel teslimat bilgisinin kontrol edilmesi önem taşıyor.

iPhone Duo nereden satın alınabilecek?

Apple’ın Türkiye ürün sayfasına göre iPhone Duo, 23 Ekim’den itibaren Apple’ın çevrimiçi mağazasında, belirli iletişim operatörlerinde ve iş ortağı mağazalarında satışa sunulacak. Cihaz, Apple Store’larda da incelenebilecek.

Ancak her satış kanalında bütün renk ve kapasite seçeneklerinin aynı anda bulunacağı sonucu çıkarılmamalı. Apple, iş ortaklarındaki bulunabilirliğin stoklara bağlı olduğunu belirtiyor. Ankara’da mağazadan satın almayı planlayanların da gitmeden önce istedikleri modelin stok bilgisini öğrenmesi yararlı olabilir.

Fiziksel SIM kart kullananlar neye dikkat etmeli?

iPhone Duo’da fiziksel SIM kart yuvası bulunmuyor. Telefonun hücresel bağlantısı eSIM üzerinden kuruluyor. Bu nedenle mevcut hattın yeni cihaza aktarılması için operatörün eSIM desteği ve uygun hizmet koşulları gerekiyor.

Apple’ın açıklamasına göre etkinleştirme yöntemi operatöre göre değişebiliyor. Kullanıcıya QR kod sağlanması, operatör uygulamasının kullanılması veya desteklenen aktarım yöntemleri seçenekler arasında bulunuyor. Telefonu teslim aldıktan sonra bağlantı sorunu yaşamamak için hat geçişinin nasıl yapılacağını önceden öğrenmek önem taşıyor.

Katlanabilir tasarımda hangi özellikler öne çıkıyor?

Apple’ın ürün bilgilerine göre iPhone Duo, 7,6 inç katlanabilir iç ekran ve 5,4 inç dış ekran sunuyor. Titanyum çerçeve ve menteşe kapağına sahip modelde, katlanabilir kullanıma uyarlanan iOS deneyimleri yer alıyor.

Kamera tarafında 48 MP ana kamera ve 48 MP ultra geniş kameradan oluşan Dual Fusion sistemi bulunuyor. Dış ekranda canlı önizleme sağlayan Duo Preview gibi özellikler de modelin kullanım seçenekleri arasında.

Satın alma öncesinde cihazı inceleme imkânı bulan kullanıcıların, yalnızca açık ekran boyutunu değil, katlanmış haldeki tutuşunu ve günlük kullanımını da değerlendirmesi faydalı olabilir. Fiyat, kapasite, teslimat ve eSIM hazırlığı birlikte ele alındığında seçenekler arasında daha açık bir karşılaştırma yapılabilir.