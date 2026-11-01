iPhone kullanıcılarını hedef alan "Coruna" isimli gelişmiş zararlı yazılım, eski iOS sürümlerindeki güvenlik açıklarını kullanarak WhatsApp hesaplarını gizlice ele geçiriyor. Cihaz sahiplerinin ruhu bile duymadan hesapları kopyalayan siber korsanlar, yakın çevreden para talep ederek dolandırıcılık yapıyor. Uzmanlar acil güncelleme çağrısında bulunuyor.

Siber güvenlik dünyası, iPhone kullanıcılarının kişisel verilerini ve mesajlaşma hesaplarını doğrudan hedef alan yeni bir tehditle çalkalanıyor. İtalya merkezli dijital adli bilişim şirketi Forenser tarafından yapılan teknik araştırmalar, eski iOS sürümlerini kullanmaya devam eden kişilerin WhatsApp hesaplarının son derece gelişmiş bir yöntemle ele geçirildiğini gözler önüne serdi. "Coruna" adı verilen bu zararlı yazılım, kullanıcıların hiçbir şey fark etmesine izin vermeden cihazlara sızmayı başarıyor.

Saldırının en korkutucu yönü ise kullanıcı etkileşimine neredeyse hiç ihtiyaç duymaması. Google’ın Tehdit İstihbarat Grubu’nun raporlarına göre Coruna, işletim sistemlerindeki onlarca farklı güvenlik açığını birleştirerek çalışan karmaşık bir zincire sahip. Kullanıcı herhangi bir uygulama indirmese dahi, sadece zararlı yazılım barındıran bir internet sitesini ziyaret ettiğinde bile cihazın kontrolü siber korsanların eline geçebiliyor.

Bağlı Cihazlar Listesini Bile Manipüle Ediyorlar

Genellikle bir WhatsApp hesabının başka bir cihazda oturum açabilmesi için ana telefondan karekod okutulması ve onay verilmesi gerekmektedir. Ancak Coruna, uygulamanın arka planındaki çalışma süreçlerine doğrudan müdahale ederek korsanların cihazını kullanıcı onayı olmadan hesaba bağlayabiliyor.

Bununla da kalmayan zararlı yazılım, WhatsApp’ın güvenlik sekmesinde yer alan "Bağlı Cihazlar" listesini manipüle ederek kendini gizliyor. Dolayısıyla kullanıcılar şüphelenip bağlı cihazlar bölümünü kontrol ettiklerinde bile hesaplarına yetkisiz bir erişim sağlandığını göremiyorlar. Uçtan uca şifreleme sistemi mesajların iletim aşamasını korusa da, doğrudan işletim sistemi ele geçirildiği için şifreleme altyapısı bu tür saldırılar karşısında çaresiz kalıyor.

Sessiz Dolandırıcılık: Mağdurun Haberi Olmadan Para İstiyorlar

Hesabı ele geçiren siber dolandırıcılar, mağdurun rehberinde kayıtlı olan yakın çevresine acil durum senaryoları üreterek mesajlar gönderiyor ve para veya IBAN talebinde bulunuyor. İşin en tehlikeli boyutu ise Coruna’nın gönderilen bu dolandırıcılık mesajlarını hesap sahibinin ekranından gizleyebilmesi. Mağdur, kendi hesabından yakınlarına mesaj atıldığını ancak arkadaşlarının kendisini farklı kanallardan aramasıyla öğrenebiliyor.

Apple’dan Dev Güncelleme Hamlesi: Cihazlarınızı Mutlaka Güncelleyin

Yaşanan bu kritik gelişmelerin ardından Apple, kullanıcı güvenliğini sağlamak adına geniş kapsamlı bir güncelleme paketi yayımladı. Şirket; iOS 27.2, iOS 26.7.2 ve eski modelleri kapsayan iOS 18.7.11 sürümlerini kullanıma sunarak 160’tan fazla güvenlik açığını kapattı. Uzmanlar, Coruna ve benzeri zararlı yazılımların güncel sürümlere karşı etkisiz olduğunu belirterek tüm iPhone kullanıcılarının vakit kaybetmeden cihazlarını güncellemelerini tavsiye ediyor.

Ayrıca tanıdık kişilerden gelen olağandışı para taleplerinin mutlaka telefonla aranarak doğrulanması ve şüpheli durumlarda cihazların fabrika ayarlarına döndürülerek temizlenmesi gerektiği vurgulanıyor.