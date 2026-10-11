Hayrettin ile Kaos Show’un üçüncü sezon açılışının ardından gözler ikinci bölüme çevrildi. Yeni çekim için tarih ve mekân bilgisi paylaşılırken YouTube yayın günü ile konuk ismi merak ediliyor. Peki, 14 Ekim’de ne olacak, bölüm ne zaman izlenebilecek? İşte çekim takvimi, bilet bilgileri ve henüz açıklanmayan ayrıntılar hakkında doğrulanan bilgiler bu haberde.

Kaos Show 3. Sezon 2. Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak? Çekim Tarihi, Konukları ve Bilet Bilgileri

Hayrettin ile Kaos Show’un üçüncü sezon ikinci bölümü için açıklanan tarih, 14 Ekim 2026 Çarşamba. Ancak bu tarih, bölümün YouTube’da yayınlanacağı günü değil, seyircili sahne çekimini gösteriyor. Etkinlik, saat 20.00’de House of Performance – HoP sahnesinde listeleniyor. İncelenen kaynaklarda ikinci bölümün kesin dijital yayın tarihi ve saati bulunmuyor. Dolayısıyla yeni bölümü internetten izlemek isteyenlerin çekim takvimiyle yayın takvimini ayrı değerlendirmesi gerekiyor.

Kaos Show 3. sezon 2. bölüm ne zaman yayınlanacak?

İkinci bölümün Hayrettin’in resmî YouTube kanalında izleyiciyle buluşması bekleniyor. Haberler.com’un aktardığı bilgilere göre çekimin ardından görüntülerin kurgu ve montaj süreci tamamlanacak. Kaynak haberde ekim ayının ortası veya sonuna ilişkin bir beklenti dile getirilse de bu ifade, açıklanmış kesin bir yayın günü anlamına gelmiyor.

Bu nedenle “Kaos Show ikinci bölüm 14 Ekim’de yayınlanacak” şeklinde kesin bir duyuru yapmak için yeterli bilgi bulunmuyor. Şu anda takvimde görünen gelişme, bölümün sahne çekimi. Dijital yayın için ayrıca gün ve saat açıklaması yapılması gerekiyor. Yeni bir duyuru geldiğinde izleyicilerin esas alması gereken bilgi, bölümün resmî kanaldaki yayın kaydı veya programın kendi hesaplarından paylaşılan açıklama olacak.

14 Ekim saat 20.00 bilgisi neyi ifade ediyor?

Saat 20.00, seyircilerin katılabileceği sahne etkinliği için yayımlanan başlangıç saati. Bubilet’teki satış sayfasında program açıkça “3. Sezon / 2. Bölüm” olarak tanımlanıyor. Bu bilgi, hangi bölümün çekimine bilet satıldığını gösteriyor; YouTube’da aynı saatte canlı yayın yapılacağını göstermiyor.

Bu ayrım, özellikle sosyal medyada yalnızca tarih ve saat içeren paylaşımlarla karşılaşanlar için önemli. Etkinlik afişindeki saat, sahneye gitmek isteyenlerin programını ilgilendiriyor. Evden izleyecek kişiler içinse dijital yayın duyurusunun takip edilmesi gerekiyor. Biletli çekim ile internet yayınının aynı bölümle ilgili olması, iki etkinliğin eş zamanlı gerçekleşeceği anlamına gelmiyor.

Kaos Show’un yeni bölümü nerede çekilecek?

Üçüncü sezonun ikinci bölüm çekimi, İstanbul Bakırköy’deki House of Performance – HoP sahnesinde planlanıyor. Yeni Birlik’in haberinde tarih, saat ve mekân bilgileri birlikte veriliyor. Programın seyirci önünde gerçekleştirilen sahne çekimi, daha sonra dijital izleyiciye sunulacak bölümün temelini oluşturuyor.

Çekime katılmayı düşünenlerin ulaşım planını mekânın kendi konum bilgisi üzerinden hazırlaması yararlı olabilir. İstanbul’da benzer isimlerle anılan etkinlik alanları bulunabileceğinden, yalnızca program adına göre yol tarifi aramak yerine bilet üzerindeki mekân bilgisini kontrol etmek gerekiyor. Kapı açılış saati, giriş düzeni ve etkinliğe ilişkin özel koşullar için de satın alma sayfasındaki güncel açıklamalar esas alınmalı.

Kaos Show 3. sezon 2. bölüm konuğu kim olacak?

Yeni bölümün en çok merak edilen ayrıntılarından biri konuk ismi. Ancak incelenen kaynaklarda üçüncü sezon ikinci bölüm için doğrulanmış bir konuk duyurusu yer almıyor. Haberler.com ve Milli Gazete, ikinci bölümün konuğunun henüz açıklanmadığını aktarıyor. Bu nedenle herhangi bir ünlünün programa katılacağını kesin bilgi olarak yazmak mümkün değil.

Önceki bölümde yer alan isimler, ikinci bölümün kadrosu olarak değerlendirilmemeli. Aynı şekilde sosyal medyada yapılan tahminler veya izleyici önerileri de resmî konuk açıklamasının yerine geçmez. Bir ismin programla birlikte anılması, çekime katılımının doğrulandığı anlamına gelmeyebilir. Yeni bölümün konuk listesi paylaşılırsa isimlerin hangi sezon ve bölüme ait olduğunun da kontrol edilmesi gerekiyor.

Üçüncü sezonun ilk bölümünde kim vardı?

Hayrettin ile Kaos Show’un üçüncü sezonu, 8 Ekim 2026 Perşembe günü yayımlanan bölümle başladı. Sezon açılışının konuğu Bülent Ersoy oldu. Bölüm, TheTVDB’nin sezon kaydında da “Bülent Ersoy ile Kaos Yeni Sezon” adıyla yer alıyor.

Milli Gazete’nin haberine göre açılış bölümünde Kandıralı Ferdi ve Kadıköy Boğası da bulundu. Haberde, Kandıralı Ferdi’nin Bülent Ersoy karşısında şarkı söylediği sahnelere yer veriliyor. Bu bilgiler sezonun ilk bölümüne ait; ikinci bölümde aynı isimlerin bulunacağını göstermiyor. Yeni sezonu takip etmeye başlayan izleyiciler için açılış bölümüyle henüz çekilmemiş ikinci bölümün ayrıntılarını birbirinden ayırmak gerekiyor.

Kaos Show bilet fiyatları ne kadar?

Bubilet’in etkinlik sayfasında 14 Ekim tarihli çekim için biletler 1.250 TL’den başlayan fiyatlarla listeleniyor. Sayfada koltuk seçimi yapılabildiği de görülüyor. Başlangıç fiyatı, bütün koltukların aynı bedelle satıldığı anlamına gelmediğinden seçilen yerin tutarı satın alma aşamasında kontrol edilmeli.

Bilet fiyatı ile YouTube’daki bölümün yayın bilgisi birbirinden farklı konular. Burada belirtilen bedel, sahne etkinliğine katılım için yayımlanan başlangıç tutarı. Haberdeki rakamın, sonraki günlerde aynı şekilde korunacağı veya bütün koltuk seçeneklerini kapsayacağı varsayılmamalı. Güncel fiyat, uygun koltuklar ve satış koşulları için etkinliğin bilet sayfasına bakılması gerekiyor.

Çekime katılımda yaş sınırı var mı?

Etkinlik bilgilerini aktaran Bilet Takvimi sayfasında 18 yaş sınırı belirtiliyor. Çekime katılmak isteyenlerin bu koşulu bilet satın almadan önce kontrol etmesi gerekiyor. Yanında başka bir kişiyle gitmeyi planlayan izleyiciler açısından da katılım şartlarını önceden okumak önem taşıyor.

Yaş sınırı, giriş prosedürü, geç gelen seyircilere ilişkin uygulamalar ve bilet değişikliği gibi konular organizasyonun güncel koşullarına bağlı olabilir. Bu nedenle yalnızca haber metnindeki tarih ve fiyata dayanarak işlem yapmak yerine satış ekranındaki açıklamaların tamamını incelemek daha sağlıklı olur. Bir koşul açık değilse satın alma işlemi öncesinde satış platformundan bilgi alınabilir.

Kaos Show nereden izlenir?

Hayrettin ile Kaos Show, Hayrettin Karaoğuz’un resmî YouTube kanalı üzerinden yayımlanıyor. Programın dijital yayın modeli, sahne çekiminin ardından bölümün internet izleyicisine sunulmasına dayanıyor. Yeni Birlik de ikinci bölümün yayın günü ve saatine ilişkin kesin duyuruların resmî kanaldan takip edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Yeni bölümü ararken video başlığındaki sezon ve bölüm numarasına dikkat etmek gerekiyor. “Kaos Show 2. bölüm” şeklindeki genel bir arama, önceki sezonlardan içerikleri de gösterebilir. Üçüncü sezonun ikinci bölümünü bulmak isteyenler için başlık, kanal ve yüklenme tarihini birlikte kontrol etmek daha kullanışlı bir yöntem.

Kısa videolar yeni bölümün tamamı mı?

Sosyal medyada karşılaşılan bir sahne kesiti, programın tam bölümünün yayımlandığını tek başına göstermez. Tanıtım, eski bölümden bir an veya kısa bir paylaşım da yeni bölüm aramalarında görünebilir. Bu nedenle izlemek istenen videonun açıklaması ve bölüm numarası kontrol edilmeli.

Özellikle konuk adı içeren paylaşımlarda hangi sezona ait olduğu gözden kaçabilir. Bir videoda Bülent Ersoy’un bulunması, onun ikinci bölümün konuğu olduğunu göstermez; doğrulanan sezon açılışı bilgisi ilk bölümle ilgilidir. Tam bölümün yayınlanıp yayınlanmadığı konusunda en açık kontrol noktası, programın resmî kanalındaki güncel içerikler olacaktır.

Yeni bölüm takviminde hangi bilgiler netleşti?

Mevcut bilgiler, ikinci bölümün çekim hazırlığına ilişkin tarih, saat ve mekânın yayımlandığını gösteriyor. Buna karşılık kesin YouTube yayın günü, dijital yayın saati ve yeni konuk ismi incelenen kaynaklarda açıklanmış değil. Bu üç başlık için yapılacak duyurular, sahne etkinliğinin takviminden ayrı takip edilmeli.

Çekime katılacaklar Bubilet’teki Kaos Show etkinlik sayfasından güncel satış bilgilerini kontrol edebilir. Programı internetten izleyecekler ise Hayrettin’in resmî kanalındaki yeni bölüm duyurusunu bekleyebilir. Böylece biletli sahne çekimiyle dijital yayın bilgisi birbirine karıştırılmadan takip edilebilir.