Kore cilt bakımına başlamak için uzun bir ürün listesi gerekmiyor. Temizleyici, nemlendirici ve güneş koruyucudan oluşan örnek bir sepetin maliyeti, Türkiye’de yayımlanan fiyatlarla 3.279,90 TL’ye ulaşıyor. Aynı markadan üç ürün seçildiğinde tutar değişiyor. Serum ve maske eklemek ise başlangıç bütçesini yükseltiyor. İşte ürün hacimleri, satış fiyatları ve toplam alışveriş hesabının karşılaştırmalı ayrıntıları.

Kore cilt bakım ürünlerini araştıranların karşısına temizleme jelleri, esanslar, serumlar, kremler ve maskelerden oluşan uzun listeler çıkıyor. Ancak başlangıç bütçesini hesaplamak için bütün kategorilerden ürün satın almak gerekmiyor. Temizleyici, nemlendirici ve güneş koruyucudan oluşan üç ürünlük bir sepet, alışveriş maliyetini daha açık biçimde gösteriyor.

14 Ekim 2026 tarihinde erişilen Türkiye satış fiyatlarıyla hazırlanan örnek sepetin toplamı 3.279,90 TL. Bu tutar, bir temizleyici, bir nemlendirici ve bir güneş koruyucunun ilk satın alma bedelini kapsıyor. Aylık kullanım maliyetini veya Türkiye’de bulunabilecek en düşük fiyatı ifade etmiyor.

Üç temel ürün neden başlangıç hesabına alındı?

Amerikan Dermatoloji Akademisi, bütçeye uygun bakım yaklaşımında temizleme, nemlendirme ve güneşten korunma adımlarını öne çıkarıyor. Kurum, bir ürünün etkili olması için pahalı olması gerekmediğini de belirtiyor. Fazla sayıda ürün kullanmak ise maliyeti artırmanın yanında tahriş ihtimalini yükseltebiliyor.

Bu nedenle aşağıdaki hesap, kapsamlı bir bakım seti yerine üç temel ürün üzerinden hazırlandı. Seçilen markalar bir fiyat örneği oluşturuyor; herkes için aynı ürünlerin uygun olduğu anlamına gelmiyor. Cilt tipi ve ürünün formülü, fiyat kadar önemli.

Kore cilt bakım ürünlerinin fiyatları ne kadar?

Watsons’ta COSRX Low pH Morning yüz temizleme jeli 150 ml, 399,90 TL olarak listeleniyor. Sephora Türkiye’de Beauty of Joseon Dynasty Cream 50 ml için 1.590 TL, aynı markanın Relief Sun SPF50+ güneş kremi 50 ml için ise 1.290 TL fiyatı görülüyor.

Bu üç ürün birlikte hesaplandığında ortaya çıkan sepet şöyle:

Bakım adımı Örnek ürün Hacim Yayımlanan fiyat Temizleme COSRX Low pH Morning temizleme jeli 150 ml 399,90 TL Nemlendirme Beauty of Joseon Dynasty Cream 50 ml 1.590 TL Güneşten korunma Beauty of Joseon Relief Sun SPF50+ 50 ml 1.290 TL Toplam Üç ürünlük örnek sepet — 3.279,90 TL

Hesaba kargo veya ayrıca uygulanabilecek indirimler dahil değil. Ürünler farklı mağazalardan seçildiği için teslimat koşulları da ayrı değerlendirilmeli. Kampanya, üyelik avantajı ve stok durumu, ödeme ekranındaki tutarı değiştirebilir.

Bütün ürünler aynı markadan alınırsa toplam değişiyor

Aynı markadan alışveriş yapmak isteyenler için ikinci bir örnek de hesaplanabiliyor. Sephora’da Beauty of Joseon Green Plum Refreshing Cleanser 100 ml, 899 TL olarak listeleniyor. Bu temizleyici, 1.590 TL’lik Dynasty Cream ve 1.290 TL’lik Relief Sun ile birlikte seçildiğinde toplam 3.779 TL oluyor.

İki örnek sepet arasındaki fark 499,10 TL. Ancak temizleyicilerin hacimleri de farklı: İlk sepette 150 ml, ikinci sepette 100 ml ürün bulunuyor. Bu nedenle karşılaştırma yalnızca marka adı veya etiket fiyatıyla sınırlı kalmamalı.

Buradaki tutarlar, mağazada tek paket halinde satılan bir bakım setinin fiyatı değil. Ayrı ürünlerin bedellerinin toplanmasıyla oluşturulan örnek rutin maliyetleri. Hazır setlerle karşılaştırılırken kutunun içindeki ürünlerin tam boy mu, seyahat boyu mu olduğuna bakılmalı.

Serum eklemek bütçeyi ne kadar artırıyor?

Üç temel ürüne serum eklenmesi, başlangıç alışverişini yükseltiyor. Sephora’da Beauty of Joseon Calming Serum 30 ml, 1.190 TL olarak listeleniyor. Bu ürün ilk örnek sepete eklendiğinde toplam 4.469,90 TL’ye, aynı markadan hazırlanan ikinci sepete eklendiğinde ise 4.969 TL’ye ulaşıyor.

Serumun listede bulunması, her kullanıcının mutlaka satın alması gerektiği anlamına gelmiyor. Ek ürünün hangi ihtiyaca yönelik seçildiği belirlenmeden alışveriş yapmak, bütçeyi büyütebilir. Maske, tonik ve göz çevresi ürünü de bu üç ürünlük başlangıç hesabının dışında tutuldu.

Bu tutar aylık bakım maliyeti mi?

3.279,90 TL, aylık gider değil; ilk alışveriş toplamı. Temizleyici, nemlendirici ve güneş koruyucu aynı hızda tükenmeyebilir. Kullanılan miktar, uygulama sıklığı ve ürünün hacmi, yeniden satın alma zamanını değiştirir.

Bu nedenle üç ürünün toplamını doğrudan aylık maliyet olarak vermek doğru olmaz. Kullanım süresi bilinmeden günlük gider de kesin hesaplanamaz. Bütçe karşılaştırmasında önce satın alma bedeli, ardından ürünlerin gerçek tüketim süresi ayrı ayrı değerlendirilmelidir.

Bakım seti alırken hangi bilgiler kontrol edilmeli?

Ürün adı, hacim, satıcı ve kampanya koşulları birlikte incelenmeli. Aynı markanın farklı güneş koruyucuları veya benzer isimli kremleri farklı fiyatlarla satılabilir. Küçük ambalajın daha düşük etiket fiyatı taşıması da birim miktar açısından daha ekonomik olduğunu göstermeyebilir.

Güneş koruyucu seçiminde Amerikan Dermatoloji Akademisi, geniş spektrumlu ve en az SPF30 ürünleri öneriyor. Bakım ürünlerinin cilt tipine uygun seçilmesi de kurumun vurguladığı noktalar arasında.

Kore cilt bakımına başlangıç için hazırlanan bu hesapta belirleyici olan, ürün sayısını artırmak yerine temel alışverişin bedelini görünür hale getirmek. Üç ürünlük örnek sepet 3.279,90 TL, aynı markadan oluşturulan alternatif ise 3.779 TL tutuyor.