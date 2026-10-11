2026 KPSS Ortaöğretim sınavına hazırlanan adaylar, sınav yerlerinin açıklanacağı tarihe odaklandı. ÖSYM takvimine göre sınav 25 Ekim Pazar günü yapılacak. Giriş belgelerinin sınavdan yaklaşık on gün önce erişime açılması beklenirken, kesin tarih için resmî duyuru takip ediliyor. İşte AİS üzerinden sınav yeri sorgulama işlemi ve adayların sınav öncesinde bilmesi gereken önemli ayrıntılar.

2026 KPSS Ortaöğretim sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

Kamu kurumlarında çalışma hedefiyle KPSS Ortaöğretim sınavına hazırlanan adaylar için son haftalara girildi. Ders tekrarları ve deneme sınavları sürerken, sınavın hangi okulda yapılacağı da merak ediliyor. Özellikle başka bir ilçeye veya sınav merkezine gitmesi gereken adaylar, ulaşım planını oluşturmak için giriş belgelerinin yayımlanmasını bekliyor.

2026 KPSS Ortaöğretim sınavı, ÖSYM’nin açıkladığı takvime göre 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav tarihi kesinleşmiş durumda; sınav yerlerinin açıklanacağı gün ise ayrı bir duyuruyla bildirilecek.

11 Ekim 2026 itibarıyla kontrol edilen ÖSYM duyurularında, KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgelerinin erişime açıldığına ilişkin bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle adayların karşılaştıkları tahmini tarihleri, kesinleşmiş bir duyuru gibi değerlendirmemesi gerekiyor.

Sınav yerleri için 15 Ekim beklentisi

Sınav giriş belgelerinin, önceki uygulamalardan hareketle sınavdan yaklaşık on gün önce yayımlanması bekleniyor. Bu beklenti, 25 Ekim’de yapılacak sınav için 15 Ekim tarihini öne çıkarıyor. Ancak 15 Ekim, ÖSYM tarafından açıklanmış kesin bir yayımlanma tarihi değil.

Önceki sınav döneminde, 15 Eylül 2024’te gerçekleştirilen KPSS Ortaöğretim sınavının giriş belgeleri 5 Eylül’de erişime açılmıştı. Belgelerin sınavdan on gün önce yayımlanmış olması, bu yıl için yapılan tarih tahmininin dayanağını oluşturuyor. Aynı takvimin 2026 yılında da uygulanıp uygulanmayacağı, yeni duyuruyla netleşecek.

Adaylar açısından belirleyici olan, ÖSYM’nin “Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı” duyurusu olacak. Açıklama yayımlandığında sınav binası ve salon bilgileri kişisel giriş belgesi üzerinden öğrenilebilecek.

KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?

Sınav giriş belgesine ulaşmak isteyen adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden işlem yapabilecek. AİS’e T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapılabiliyor. Sistemin ana sayfasında e-Devlet ile giriş seçeneği de bulunuyor.

Belgeler erişime açıldıktan sonra adayın, hesabındaki 2026-KPSS Ortaöğretim sınavına ait giriş belgesi bölümünü açması gerekiyor. Burada görüntülenen belge üzerinden sınav yeri kontrol edilebilecek ve çıktı alınabilecek.

Sorgulama yaparken sınavın yılına ve öğrenim düzeyine dikkat edilmeli. KPSS Lisans, KPSS Ön Lisans ve KPSS Ortaöğretim farklı sınavlar olduğu için başka bir oturuma ait ekranın açılması, aranan belgenin görüntülenmesini sağlamayacak.

Giriş belgesinde hangi bilgiler kontrol edilmeli?

Belgeye ulaşıldığında ilk olarak adayın kişisel bilgileri ve fotoğrafı incelenmeli. Ardından sınavın yapılacağı binanın adı, adresi, salon ve sıra bilgileri kontrol edilmeli. Okulun yalnızca adını öğrenmekle yetinmek, benzer isimli binalar nedeniyle ulaşım sırasında karışıklık yaşanmasına yol açabilir.

Adayların bina adresini önceden incelemesi ve mümkünse ulaşım güzergâhını belirlemesi faydalı olur. Toplu taşıma kullanacak kişilerin pazar günü seferlerini, özel araçla gideceklerin ise çevredeki park imkânlarını değerlendirmesi hazırlığı kolaylaştırabilir.

Sınav sabahı yola çıkış saati belirlenirken yalnızca yolculuk süresi hesaba katılmamalı. Binaya girişteki kontroller ve çevrede oluşabilecek yoğunluk için de zaman ayrılması, son dakika telaşını azaltabilir.

KPSS Ortaöğretim sınavı saat kaçta başlayacak?

2026 KPSS Ortaöğretim başvuru kılavuzuna göre sınav saat 10.15’te başlayacak ve 130 dakika sürecek. Adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Dolayısıyla sınavın başlangıç saati ile binaya son giriş saati arasında önemli bir fark bulunuyor.

Ulaşım planının 10.15’e göre yapılması, adayın binaya geç kalmasına neden olabilir. Giriş belgesi yayımlandığında üzerindeki uyarılar da dikkatle okunmalı; hazırlıklar güncel kılavuz ve ÖSYM açıklamalarına göre tamamlanmalı.

Sınav giriş belgesi neden görünmüyor?

Giriş belgesinin henüz yayımlanmamış olması ile adayın hesabına giriş yapamaması farklı durumlar. ÖSYM erişim duyurusunu yapmadan önce belgenin görüntülenememesi, tek başına başvuruda sorun bulunduğu anlamına gelmez.

Duyuru yayımlandığı hâlde belgeye ulaşılamıyorsa önce doğru sınavın seçildiği kontrol edilebilir. Ardından ÖSYM’nin güncel açıklamaları incelenerek işlem yapılmalı. Adaylar, kişisel hesaplarına ait bilgileri sosyal medya yorumlarından veya başka adayların ekran görüntülerinden hareketle değerlendirmemeli.

Şifre sorunu yaşayanların da erişim işlemlerini sınavın son gününe bırakmaması yararlı olur. AİS’e önceden giriş yapabilmek, belgeler açıldığında sorgulamanın daha rahat tamamlanmasını sağlayabilir.

Kesin bilgi için ÖSYM duyuruları takip edilmeli

KPSS Ortaöğretim sınav yerlerini öğrenmek için takip edilmesi gereken iki temel adres, ÖSYM’nin resmî internet sitesi ve Aday İşlemleri Sistemi olacak. ÖSYM duyurusu belgelerin ne zaman açıldığını bildirirken, adayın kişisel sınav yeri AİS üzerinden görüntülenecek.

25 Ekim’e yaklaşılırken adayların ders çalışma programının yanında belge ve ulaşım hazırlıklarını da tamamlaması gerekiyor. Sınav yerleri için yaklaşık on gün öncesine yönelik beklenti bulunsa da kesin açıklanma günü ve erişim saati, ÖSYM’nin yayımlayacağı duyuruyla belli olacak.