Kripto para borsası FTX’in yükselişini ve çöküşünü anlatan The Altruists, 19 Kasım 2026 Perşembe günü Netflix’te yayımlanacak. Julia Garner’ın Caroline Ellison’ı, Anthony Boyle’un Sam Bankman-Fried’ı canlandırdığı yapımın sekiz bölümü aynı gün izlenebilecek. Gerçek bir dolandırıcılık vakasından esinlenen mini dizi, iki yöneticinin ilişkisini milyarlarca dolarlık skandalın merkezine yerleştiriyor.

Netflix’in resmî yayın takvimine göre The Altruists, 19 Kasım Perşembe günü izleyiciyle buluşacak. Platform, mini dizinin sekiz bölümünü birden yayımlayacağını açıkladı.

Netflix Türkiye’nin dizi sayfasında yapım 18+ olarak işaretleniyor ve Türkçe tanıtım metniyle birlikte fragmanı da yer alıyor. Netflix’in medya merkezi ABD yayını için 08.00 GMT saatini veriyor. Bu saat Türkiye’de 11.00’e karşılık geliyor. Türkiye sayfasında ayrıca bir yayın saati belirtilmedi.

FTX dizisinin konusu ne?

Hikâyenin merkezinde FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried ile kripto alım satım şirketi Alameda Research’ün eski CEO’su Caroline Ellison var. Netflix’in yayımladığı fragman, iki karakterin tanışmasından yola çıkıyor. Ortak hedefleri ve yakınlaşmaları, hızla büyüyen şirketlerin içinde aldıkları kararlarla iç içe geçiyor. Bu ilişki, dizinin milyarlarca dolarlık bir finans hikâyesini iki kişinin seçimleri üzerinden anlatmasını sağlıyor.

Yapım, Kevin T. Dugan ve Jen Wieczner’ın New York Magazine için hazırladığı haberlerden esinlendi. Dizinin yaratıcısı Graham Moore, senaryo ve yapım sürecini Jacqueline Hoyt ile birlikte yürüttü. İlk bölümü James Ponsoldt yönetti. Netflix Türkiye diziyi gerçek hayattan uyarlanan bir drama olarak tanıtıyor. Fragmanda öne çıkan kişisel ilişki, yapımın gerçek olayları hangi açıdan ele aldığını da gösteriyor.

FTX gerçekte nasıl çöktü?

Kasım 2022’de FTX müşterilerinin para çekme taleplerini karşılamakta zorlandı. ABD’deki dava belgelerine göre şirketin ihtiyaç duyduğu kaynağı bulma girişimleri sonuçsuz kaldı. FTX işlemleri durdurdu ve Alameda Research ile bağlantılı başka şirketlerle birlikte iflas sürecine girdi. Borsada para tutan müşteriler, hesaplarındaki varlıkları çekemedikleri bir durumla karşı karşıya kaldı.

ABD Adalet Bakanlığı, Bankman-Fried’ın FTX’e yatırılan milyarlarca dolarlık müşteri fonunu amacı dışında kullandığını açıkladı. Bankman-Fried, dolandırıcılık ve kara para aklama komplosu dahil yedi suçtan mahkûm edildikten sonra 28 Mart 2024’te 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Alameda Research’ün eski yöneticisi Ellison ise kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etti. Dizinin dayandığı gerçek vakada, borsanın çöküşü hem müşterileri hem yatırımcıları hem de Alameda’ya borç verenleri etkiledi.

Julia Garner ve Anthony Boyle kimi canlandırıyor?

Ozark ve Inventing Anna ile tanınan Julia Garner, Caroline Ellison rolünde. House of Guinness ve Masters of the Air kadrolarında yer alan Anthony Boyle, Sam Bankman-Fried’ı oynuyor. Dizide ayrıca Karan Soni Nishad Singh’i, Eugene Young FTX’in kurucu ortaklarından Gary Wang’ı, Alex Lawther Sam Trabucco’yu ve Matt Rife Ryan Salame’i canlandırıyor.