Sosyal medya dünyasında adından sıkça söz ettiren ve hakkında yürütülen soruşturma kapsamında iki ay boyunca tutuklu kaldıktan sonra geçtiğimiz günlerde tahliye edilen tanınmış sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş, nihayet uzun süren sessizliğini bozdu. Konuyla ilgili olarak YouTube üzerinden kapsamlı bir video yayımlayan ünlü isim, hapishane sürecinde yaşadıklarını, hakkında ortaya atılan ağır iddiaları ve sosyal medyada kopyalanan imajıyla ilgili gerçekleri tüm açıklığıyla gözler önüne serdi. Yaşadığı bu olağanüstü ve yıpratıcı dönemin kendisi için psikolojik olarak oldukça ağır geçtiğini belirten Soydaş, videolarındaki samimi itiraflarıyla kısa sürede gündemin odağına yerleşmeyi başardı.

Geçirdiği zorlu sürecin ardından kameralar karşısına geçen ve oldukça duygusal anlar yaşayan Fatma Soydaş, yaşadıklarını özetlerken şu çarpıcı ifadeleri kullandı: “Anlatılanlar başka, gerçekte olanlar bambaşka. Bu videoyu çekmek benim için hiç kolay değil. Uzun zamandır sessizdim. Kendimi geri çektim, dinlendim, düşündüm, araştırdım ve okudum. Bu süreçte insanlara, hayata, hatta kendime bakışım tamamen değişti.” Hayatının en zor günlerini geride bırakmaya çalıştığını ifade eden fenomen isim, cezaevi sürecinde dış dünyada koparılan fırtınalardan habersiz bir şekilde iç muhasebe yaptığını dile getirdi.

Hakkında sosyal medyada ve ana akım medyada gerçeği yansıtmayan pek çok haberin paylaşıldığını öne süren Fatma Soydaş, özellikle şahsına ait olmayan bazı görüntülerin bilinçli olarak kendisininmiş gibi gösterildiğini iddia etti. Gelişen teknolojinin kötü amaçlı kullanılarak yapay zekayla oluşturulduğunu belirttiği sahte içerikler üzerinden ahlakının, namusunun ve iffetine yönelik çok sert tartışmalar yürütüldüğünü ifade eden ünlü isim, bu durumun kendisini ve ailesini derinden yaraladığını vurguladı. Hiç gitmediği bir adliyeden kaçtığına dair tamamen asılsız haberler ve çirkin iddiaların bile ortaya atıldığını hayretle izlediğini belirten Soydaş, dezenformasyonun boyutlarına dikkat çekti.

Yaşadığı hukuki sürecin tetikleyicisi olarak bazı dini içerik üreticilerinin ve sosyal medya hesaplarının şahsı hakkında yaptığı hedef gösteren paylaşımları işaret eden Fatma Soydaş, eleştiri özgürlüğü ile kişilik haklarına saldırı arasındaki ince çizgiye vurgu yaptı. Yapılan paylaşımları beğenmeme hakkının herkese ait olduğunu, ancak bir insanın namusunun toplulukların önüne atılmasının kabul edilemez olduğunu belirten fenomen isim, “Paylaşımlarımı beğenmeyebilirsiniz ama eleştirmek başka, bir insanın namusunu insanların önüne sunmak bambaşka. Abonelik içeriklerimi görmelerine rağmen sanki uygunsuz içerik paylaşıyormuşum gibi aktarmaya ve yalanlar söylemeye devam ettiler” diyerek tepkisini dile getirdi. Müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık ettiği yönündeki suçlamaları kesin bir dille reddeden Soydaş, hukuk mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini belirtti.