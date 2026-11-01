TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef 2026, 1 Kasım akşamı nefes kesen bir eleme gecesiyle ekrana geliyor. Armağan, Muhammed, Şükran, Hasan Alp, Nurten ve Enes'in eleme potasında yer aldığı bu kritik gecede, yarışmaya veda edecek isim büyük bir merakla bekleniyor.

Türkiye'nin en çok izlenen yemek yarışmalarından biri olan MasterChef 2026, rekabetin ve heyecanın doruk noktaya ulaştığı bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Her hafta birbirinden zorlu etapların geride kaldığı yarışmada, 1 Kasım 2026 akşamı yaşanacak olan eleme heyecanı sosyal medyanın ve izleyicilerin odağına yerleşti.

Mavi ve kırmızı takımların kıyasıya mücadelesinin ardından potaya giden isimler kesinleşirken, şeflerin tabağından geçerek yarışmada kalma mücadelesi verecek olan yarışmacıların stresi ekranlara yansıyor.

Bu Haftanın Eleme Adayları Kimler?

Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunları ve takım mücadelesinin ardından pazar akşamı eleme potasında ter dökecek isimler adım adım belirlendi. 27 Ekim 2026 tarihinde yapılan oylamalar ve oyunlar sonucunda 1. ve 2. eleme adayları Nurten ve Enes olmuştu.

Ardından 28 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen kritik mücadelelerde 3. ve 4. eleme adayları Şükran ve Hasan Alp olarak duyuruldu.

Heyecanın hız kesmediği süreçte, 29 Ekim 2026 tarihinde ise 5. ve 6. eleme adayları Armağan ve Muhammed olarak belirlendi.

Böylece pazar akşamı oynanacak final etabında yarışmacıların kaderini belirleyecek altı güçlü isim potada yerini aldı. Daha önce yarışmadan elenen Emre'nin ardından bu hafta kimin veda edeceği büyük bir merak konusu oldu.

MasterChef 2026 Ana Kadro ve Sezonun Seyri

Sezon başından bu yana ana kadroya girmek için ter döken yarışmacıların performansı yarışmanın seyrini şekillendiriyor. MasterChef 2026 ana kadrosu içerisinde yer alan isimler ve durumları şu şekildedir:

Batuhan Nazikoğlu (elendi), Nilay Özgen, Hasan Alp Karabacak, Şiringül Kaya (elendi), Enes Vardar, Eyüp Can Güneş, Demirhan Ali (elendi), Nurten Tamer Ocak, Şadi Altınay, Burçin Oğuz, Tolga Çakuş, Muhammed Yahya, Ayşenur İnal, Kübra Satılmış, Gül (elendi), Simge Çıtak (elendi), Bahar Kaya, Şükran Boyraz, Armağan Kırant ve Koray Saygı (elendi).

Bu geniş ve iddialı kadro içerisinde yer alan adayların eleme potasındaki mücadelesi, yarışmanın ne denli sert geçtiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

MasterChef 1 Kasım Elenen İsim İfşa Oldu!

Muhammed: Potada olsa da güçlü bir başarı işareti var

Muhammed, 27 Ekim’de bireysel dokunulmazlığı kazandı. Bu, baskı altında başarılı bir tabak çıkarabildiğini gösteren somut bir veri.

29 Ekim’de ise Tolgahan’ın dokunulmazlığı kazanması üzerine Armağan’la birlikte potaya kaldı. Dolayısıyla son iki adaydan biri olması, haftanın en kötü iki yarışmacısından biri olduğu anlamına gelmiyor. Bu verilerle Muhammed’i ilk elenme adayı olarak görmüyorum.

Nurten: İlk aday olması yanıltmasın

27 Ekim bölümünü aktaran habere göre Nurten, bireysel dokunulmazlık mücadelesinde Muhammed’le son ikiye kaldı; dokunulmazlığı Muhammed kazandı. Bu ayrıntı, Nurten’in potaya erken girmesine rağmen bireysel oyunda rekabet edebildiğini gösteriyor. Sadece ilk eleme adayı olduğu için Nurten’i gecenin en zayıf ismi saymak doğru olmaz.

Enes: Oylama sonucu ile tabak başarısını ayırmak gerekiyor

Enes, takım oylamasında Şükran’la eşit oy aldıktan sonra kaptan Hasan Alp’in tercihiyle eleme adayı oldu. Bu nedenle adaylığı, tek başına en başarısız tabağı yaptığına ilişkin bir gösterge değil. Enes’in elenme riskini yüksek gösterecek yeterli bireysel performans verisi bulunmuyor.

Şükran: BU GECE ELENECEK İSİM OLACAK?

Şükran’ın adı 27 Ekim’deki oylamada Enes’le birlikte öne çıktı; ertesi gün de eleme potasına girdi. İki gün üst üste adaylık sürecinde öne çıkması, bu hafta açısından olumsuz bir işaret olarak yorumlanabilir. Ancak oylama sonuçları teknik becerinin doğrudan ölçüsü değildir.

Masterchef Şükran’ın sık sık hastalanması, ve dışarıya aşırı özlem duyması ve ağlaması, verimliliğini etkilemiş durumda.

Hasan Alp ve Armağan: Kesin sıralama için veri eksik

Hasan Alp 28 Ekim’de potaya girdi. Kaptan olması veya takımın kaybetmesi, onun bireysel olarak en kötü performansı verdiğini kanıtlamıyor. Armağan ise 29 Ekim’de Tolgahan’ın dokunulmazlığı kazanmasının ardından Muhammed’le birlikte aday oldu. İkisini de yalnızca potaya giriş sırasına bakarak yüksek riskli ilan etmek mümkün değil.

Kulislerden yansıyan YORUM: Benim gecesi öncesi yorumum: Şükran’ın vedası olarak öne çıkıyor.